位於基隆市的潮境保育區成立逾7年，而基市府今年培訓的95位海洋公民科學家，也拍到逾1200張珍貴海底生物照片。圖為「深海蟹」剪取珊瑚插在身上偽裝，相當特別。（基隆市政府產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市的潮境保育區成立逾7年，而基市府今年培訓的95位海洋公民科學家，也拍到逾1200張珍貴海底生物照片。圖為參與學員拍攝紀錄之情形。（基隆市政府產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市的潮境保育區成立逾7年，而基市府今年培訓的95位海洋公民科學家，也拍到逾1200張珍貴海底生物照片。圖為參與學員於東岸廣場展出合影。產發處處長林鼎超（二排左四）表示，結合公民科學家的力量，可以讓生態調查的廣度更全面也更豐富。（基隆市政府產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市的潮境保育區成立逾7年，而基市府今年培訓的95位海洋公民科學家，也拍到逾1200張珍貴海底生物照片。圖為金環寶螺，相當美麗。（基隆市政府產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市的潮境保育區成立逾7年，而基市府今年培訓的95位海洋公民科學家，也拍到逾1200張珍貴海底生物照片，其中巴氏侏儒海馬尾巴勾著海扇直立照片相當可愛，獲得年度最佳照片；另還有「深海蟹」剪取珊瑚插在身上偽裝，也相當特別。產發處表示，調查望海巷海灣記錄到165魚類種數，其中潮境保育區內就有151種，高達9成，顯示保育區內充滿豐富的生物多樣性。

為了讓民眾了解潮境保育區生態以及分享調查人員的成果，「基隆市潮境保育區生態調查暨海洋公民科學家成果展」即日起在基隆的東岸商場3樓展出到29日，可看到潮境海洋生態之美，21日和22日下午2時到晚間8時也會安排海洋市集。市府從1200張照片中挑選250張照片和部分影片，將在東岸商場3樓展出。

產發處處長林鼎超表示，保育區是否有成效，需持續透過定期調查，建立系統化的生態調查數據，以持續追蹤影響生物數量的各種因素，進而作為海洋保育政策施政滾動式調整的依據。結合公民科學家的力量，可以讓生態調查的廣度更全面也更豐富。

產發處表示，潮境保育區成立至今逾7年，透過今年的調查發現，不僅魚種總數較去年成長，潮境保育區記錄到151種魚類，且更記錄到較多體長超過40公分的大型魚類。在夏季時，潮境保育區內的總生物量更高於保育區外27倍，顯示潮境保育區生物豐富且多樣性，也顯示保育有成。

而基市府與海洋保育署舉辦的「海洋公民科學家培訓營」，讓學員學習到海洋生物辨識，與水下攝影的技巧，還會進行資料蒐集的教學，有機會參與生態調查，今年共培訓出95位海洋公民科學家，募集逾1200張潮境保育區照片。

其中學員葉宏偉餘今年9月，在潮境保育區拍攝到巴氏侏儒海馬尾巴勾著海扇，直挺挺似乎正在覓食畫面，模樣相當可愛，而背景的海扇也正伸出觸手補食，宛如綻放花朵，與海馬相互映襯，充分展現海洋生態之美，也獲得潮境保育區年度最佳照片。學員也在潮境保育區內記錄到特別的「深海蟹」，會剪取珊瑚放在身上作為偽裝，十分特別。

參與進階課程的學員金映玥分表示，一般人很難接觸到穿越線調查，「學了這些，我不只是休閒潛水員，還有機會對科學有一些貢獻，我覺得很棒，希望課程可以繼續開辦。」；潮間帶課程學員黃寶霈則表示，「透過課程學習，未來去潮間帶，我可以很有信心地分辨出螺類或貝類的不同。」