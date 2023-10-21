彭佳慧熱情開唱。（陳俊吉攝）

彭佳慧今午進行彩排。（陳俊吉攝）

彭佳慧表示今晚將用「眼神」跟台下的男神女神交流。（陳俊吉攝）

彭佳慧2度站上金鐘舞台表演。（陳俊吉攝）

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在今（21日）晚間7點於國父紀念館正式登場， 由鍾欣凌擔任典禮主持人，蔡昌憲及楊小黎主持星光大道。負責演唱「戲劇原創歌曲」的金曲歌后彭佳慧，今午在兒子的陪伴下在國父紀念館進行彩排，她坦言5首歌曲中最難唱的就是《人選之人-造浪者》的主題曲〈得意的一天 A no is a no〉，她在家中練習時還因為歌中的「語助詞」被兒子誤會「妳剛剛講髒話！」

第2次站上金鐘舞台表演的彭佳慧，今晚將一連演唱《茁劇場─走過愛的蠻荒》、《媽，別鬧了！》、《牛車來去》、《人選之人-造浪者》及《台北女子圖鑑》主題曲，她笑說這次接到邀約時很緊張，但一聽到由陳建騏負責編曲，她就二話不說的立刻答應。

愛追劇的彭佳慧提到，今晚坐在台下都是男神、女神，她會用眼神跟各位演員交流，身為劇迷的她也壓抑不住興奮心情的問：「有吳慷仁對不對？」表示因為唱的歌都是台下演員演的戲，所以還是會緊張。

典禮上的另一段表演「向導演致敬」由去年金鐘獎入圍視后的范宸菲攜手「Sonicues躍演劇團」，以音樂劇呈現出「導演」背後不為人知的酸楚。

「58金鐘獎頒獎典禮 節目類 戲劇類」電視播出平台為三立都會台、公視、三立MOD戲劇台；廣播於好事989電台播出；數位播出則有金鐘官方Youtube、三立電視Youtube、金鐘58官網、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視＋、公視 Youtube 點點愛。海外播出則有三立國際台、Unifi TV、新加坡Star Hub 、東森美洲電視。