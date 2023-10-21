下周一（23日）是農曆9月9日重陽節，有長壽寓意，也是高齡長輩的日子，民俗專家楊登嵙表示，重陽節「陽氣最重」，也是趨吉避凶的大好日子，並分享11個開運避邪的方法，當天11點至下午1點取「午時水」灑在家中每個角落，能達到淨宅效果；由東南方「瘟神」向門口噴灑，可以避免意外及血光之災。

▍淨宅

重陽節當天11點至13點中午取「午時水」灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。

▍驅除「瘟神」

2023年「瘟神」在西北方，「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若睡床在此方位，可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化。重陽節當天11點至13點取「午時水」，由東南方「瘟神」向門口灑淨，達到驅除瘟神效果，減輕疾厄、意外、血光、官訟。

▍旺財

大門斜方45度角位置為財位，擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，可在當天用午時水擦拭乾淨，增加財運。

▍提升宅運

重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才關燈，可增加房子的陽氣、提升宅運。

▍泡澡去霉運

運勢低迷的人可以準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉加陰陽水（陰水：沒有煮過的礦泉水或自來水。陽水：煮開的熱水）以及重陽節的午時水，在當天泡澡，除去晦氣，達到開運效果。

▍點「藥師燈」

藥師佛又稱藥師如來，可以祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、身心安樂，子女常會幫長輩及家人到寺廟點藥師燈祈求護佑。

▍佩戴「茱萸」

「茱萸」為一種植物，佩戴茱萸可以防蚊蟲叮咬、驅邪避凶，防止小人陷害。

▍喝菊花酒

菊花酒有清熱解毒、明目祛風、平肝疏肺、益陰滋腎之功效，也可用菊花酒擦拭身體，增加免疫能力。

▍吃「糕」高升

唐宋時期重陽節特別講究吃糕餅，現代人仍可在當天吃些重陽糕或米糕，達到步步高升的好運，考試的人可以「高」中。

▍登高吸收陽氣

到戶外走走，登高爬山，吸收陽氣，增強運勢。

▍孝敬老人

想要運勢好，孝敬老人、善待老人才能增加正能量，風生水起好運來。

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