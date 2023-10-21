2023年「池上秋收稻穗藝術節」邁入15週年，適逢雲門舞集50周年，台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會邀請雲門舞集重返池上，藝術總監鄭宗龍特別創作《池上專屬版──天光．霞》，與池上風景相互輝映，特別的是還有彩蛋，由池上國中與福原國小、萬安國小的學生上台獻上一段雲門舞集創辦人林懷民的經典作品《薪傳》裡的〈耕種與豐收〉。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，池上秋收歷經三個階段的演變，「第一年邀請陳冠宇老師，雖然只是一架鋼琴的獨奏會，但是在金黃稻浪間的美麗景觀，立刻抓住國際的目光，獲選美國《時代》（Time）雜誌『當週最美照片』(the best of photo)。2013第五年，在林懷民老師的建議下，我們打造了2500席比照國家劇院規格的舞台，成為正式的天然劇場。2023年，歷經了3年疫情的挑戰，我們很幸運地從沒有中斷，15年來這個舞台有台灣最優質的雲門舞集以及最優秀的歌手們，展現最傑出的藝術。」

柯文昌近年來觀察國外的鄉村快速凋零，但在台灣卻看到生命力，透過池上獲得了更大勇氣與靈感，他希望池上秋收稻穗藝術節能像日本的百年祭典，年年發生。他說，「這是台灣好基金會對台灣這塊土地永遠的承諾，未來也已成立信託，持續挹注，要讓池上秋收稻穗藝術節長長久久走下去。」

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢表示，2013年池上學生開始成為秋收的演出志工，有了舞台、有了自信後，學生會變得很不一樣。這樣的翻轉也代表池上將擁有很不一樣的未來。梁正賢表示「比起付出、池上收穫更多，希望大家繼續支持，讓池上能有不同的未來，讓學生都成為自信的池上學子。」

雲門舞集創辦人林懷民則因感念梁正賢的一句話「希望池上百年不變。孩子長大可以回到池上，這就是我們的將來與責任。」所以，這次除了鄭宗龍的舞作之外，還送給池上小朋友一個禮物，就是帶著孩子們演出〈耕種與豐收〉，林懷民表示，當年就一直希望這齣舞是連孩子都可以跳的，這次終於實現。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，他曾跳過〈耕種與豐收〉，「所以當林老師在指導孩子時，知道他是將孩子視作專業舞者在訓練。最後看到小朋友的舞真的非常感動。」

此外，池上的稻田舞台，也成為雲門與國際交流時，第一個話題。鄭宗龍表示接下來《天光．霞》即將展開海外的巡演。