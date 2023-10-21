Kyle Schwarber knew this was gone right off the bat. 😯 #NLCS pic.twitter.com/Ew3czF0wLg — MLB (@MLB) October 21, 2023

越接近世界大賽，費城人左打重炮席瓦伯（Kyle Schwarber）的棒子就越火燙，21日國聯冠軍賽G4，席瓦伯轟出個人季後賽生涯第19發全壘打，超越洋基傳奇「10月先生」雷吉傑克森（Reggie Jackson），改寫季後賽史上左打者最多轟紀錄，不過刷新歷史的一轟卻無法讓球隊收下勝利。

響尾蛇靠著E.李維拉（Emmanuel Rivera）、莫雷諾（Gabriel Moreno）建功，比賽前段就建立領先，首打席遭到三振的席瓦伯討回顏面，以114.6英哩（約184公里）的擊球初速將球轟出牆，用陽春炮幫助費城人追回一分，同時也是席瓦伯今年季後賽第4轟。

根據大聯盟官網報導，1977年對陣道奇轟出三響炮，因而獲得「10月先生」美名的雷吉傑克森，季後賽318個打席中轟出18發全壘打，等於每17.7個打席就有1轟，只是席瓦伯更可怕，246打席繳出19轟，平均每12.9次站上打擊區，就會出現1支全壘打。

大聯盟季後賽全壘打紀錄保持者仍是曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）的29轟，依序為今日也有開轟紀錄的「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve，26轟）、柏尼威廉斯（Bernie Williams，22轟）以及吉特（Derek Jeter，20轟），上述除左右開弓的柏尼威廉斯外都是右打者。席瓦伯則與普侯斯（Albert Pujols）、史普林格（George Springer）並列第5。