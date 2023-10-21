大陸網友分享「公務員專屬2元自助餐」掀起熱烈討論，不少人看到豐富的菜色驚呆，因為不只有肉有菜，還有熱湯可以喝，然後還有水果和點心可享用，完全可以讓人吃到飽的量，卻只要人民幣2元（約台幣8元），實在太扯了。

綜合陸媒報導，大陸一名網友在網上分享公務員的「2元餐（約台幣8元）」，引起熱烈討論，因為這一份只要2元的自助餐，菜色相當豐富，有炸肉塊、煮玉米、木耳乾絲、青菜、香蕉、蓮霧以及小蛋糕。

這樣經濟實惠的自助餐，只有在公務人員的食堂才有。另一名網友分享了公務員食堂10月份某周的菜單，結果發現不管是午餐還是晚餐，都是標準的四菜一湯，讓人看了就很有飽足感，而且有新鮮蔬菜，也有肉品補充蛋白質，每餐都營養又美味。

相較之下，不少普通人努力工作賺錢，都趕不上狂漲的物價，因此不少人都是省吃儉用，讓許多網友心理不平衡，痛批公務人員應盡快處理人民生活窘迫的問題，對此也有網友呼籲，應公開公務員食堂的原料價格，並解釋為何這麼豐盛卻只要2元。