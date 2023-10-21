當日將邀請前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜等重量級嘉賓，以及國民黨現任優質縣市首長，包含台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴都將輪番登台助講，向高雄的好朋友強力推薦國民黨總統參選人侯友宜。（國民黨高市黨部提供）

國民黨總統參選人侯友宜20日在台中造勢與前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕同框再現經典「漢子、燕子、禿子」合體旋風。侯友宜將於28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，屆時漢子、禿子、燕子將再度合體營造大團結氣勢，預料為晚會創造一波高潮。

國民黨高市黨部指出，國民黨總統候選人侯友宜高雄市競選總部預定在27日上午10時將在市黨部辦理進駐祈福儀式，循往例1、2樓將成為競選總部活動空間及辦公室，組織架構及相關幹部成員已整備到位。

28日周六下午5時則在捷運鳳山西站旁的空地，舉行侯友宜高雄首場萬人造勢團結大會。國民黨高雄市黨部正式公布嘉賓陣容並釋出盧秀燕及韓國瑜的邀請影片，當日將邀請前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜等重量級嘉賓，以及國民黨現任優質縣市首長，包含台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴都將輪番登台助講，向高雄的好朋友強力推薦國民黨總統參選人侯友宜。

國民黨高市黨部表示，當天也將為高雄提名的立委參選人聯合大造勢，力拚國會過半、高雄全壘打，政黨票衝第一。此外，2018年漢子、禿子、燕子連線也將會再度合體，共同營造大團結氣勢，預料將為造勢大會帶來一波高潮與亮點。

高市黨部表示，國民黨誠摯邀請所有關心台灣、深愛中華民國的市民好朋友，10月28日下午5時我們共同相約，作伙來參加侯友宜團結造勢晚會，市黨部強調2024總統大選是台灣最關鍵的一次選舉，下架民進黨、政黨輪替是我們共同的目標與堅持，我們一起用行動力挺侯友宜、讓台灣更好、支持中華民國！