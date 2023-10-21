一本書「竟從台中散步到新竹」，掀起眾多網友討論。國立陽明交通大學圖書館 ｜ NYCU Library分享，架上有一本《巴黎文學散步地圖》，明明是中興大學的書，卻出現在陽明交大的圖書館內，神奇經歷惹網議，討論熱烈。

「書如其名，從中興大學散步到陽明交大了」，以「稀客」稱呼這本書，陽明交大圖書館PO文，《巴黎文學散步地圖》（作者繆詠華）的條碼上，還印有中興大學圖書館，居然出現在自家校園，不禁想分享給大家。

網友笑歪，紛紛留言幫高調，「促進館際合作，用心良苦」、「有朋自遠方來，一起看書」、「書中自有黃金屋，送錢來了」、「這本書用生命在實踐書名」、「散步不會嗎？走給你看」；網友問，怎麼不同系統的書，可以上架？

有人認為應是朋友間不小心拿錯了，又或者借了忘記還，乾脆找間圖書館「寄宿」，「中興的人來陽明交大K書，書沒拿走被塞回架上」。粉專後續補充，已和中興大學圖書館聯繫，請借閱者取回。這表示借書的人，得跑一趟了。