台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦包括關懷受災家庭孩童、社區防災韌力建造及災後創傷復原。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦包括關懷受災家庭孩童、社區防災韌力建造及災後創傷復原。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦包括關懷受災家庭孩童、社區防災韌力建造及災後創傷復原。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦包括關懷受災家庭孩童、社區防災韌力建造及災後創傷復原。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦包括關懷受災家庭孩童、社區防災韌力建造及災後創傷復原。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

小犬颱風登陸台灣的恆春半島，但對途經的蘭嶼造成嚴重災情，更創下破紀錄的風速，當地民眾的房子屋頂被吹垮、水塔遭吹走、門窗被吹破，冰箱及洗衣機等必備家電更紛紛泡水，且近日適逢東北季風期，船班更不穩定，建材、人力難及時因應所需，在蘭嶼服務40多年的台灣世界展望會盼為蘭嶼弱勢民眾募款提供修繕家屋、家電購置，協助其盡速恢復原本生活。

世界展望會東區辦事處蘭嶼中心督導張宸綾說，尤於蘭嶼經常面臨颱風威脅，當地民眾頗有防災意識，但此次小犬颱風仍造成嚴重災情，如有弱勢民眾原本居住的鐵皮屋被吹垮、木造或鐵皮的屋頂被吹走，重要必備如冰箱、洗衣機等家電泡水損壞，加上原本手頭就不寬裕，難以即時恢復。

世界展望會評估所服務155戶家庭中，近百戶房屋遭半毀或全毀，急需災害補助支持，台灣世界展望會國內事工副會長蕭文榮說，展望會盼協助修繕家屋、家庭生活補助金、家電及家具補助，推估要8個月至1年才能復原，由於蘭嶼民眾多仰賴夏季的觀光旺季維生，仍希望在4月的觀光旺季前完成修繕。

蕭文榮提及，由於此次風災，將添置發電機、照明設備及太陽能淨水設備等，加強社區防災韌性。

台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦包括關懷受災家庭孩童、社區防災韌力建造及災後創傷復原，呼籲民眾可以透過各種管道，響應「蘭嶼小犬風災重建」，讓蘭嶼民眾找回安全與盼望的家園。