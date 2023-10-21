網紅「林叨囝仔」7寶爸動物醫院違規增建，明顯高於周邊房屋，遭網友質疑「有特權」免拆。高雄市違章建築處理大隊透露，該處違建部分內裝已拆至不堪使用。（工務局提供／任義宇高雄傳真）

網紅「林叨囝仔」7寶爸媽近日爭議連環爆，7寶爸位於高雄左營的動物醫院，也遭爆料是大違建，至今卻仍未拆除。高市府工務局違章建築處理大隊表示，內部已拆除至不堪使用，外牆部分怕影響公共安全未拆除。

7寶爸媽近日惹出一連串爭議，被網友爆料帶孩子生吃山羌內臟、違法推銷醫療器材等，已分別遭社會局、衛生局裁罰，7寶爸也被指控能帶孩上山下海，卻仍貪小便宜持有身障手冊，且去年在動物醫院把3樓蓋至5樓的違建，明顯高於同排透天厝，至今卻僅拆頂樓，懷疑是否有特權能不拆除。

工務局違章建築處理大隊說明，該處動物醫院屋頂增建部分，已於今年7月12日起雇工租械執行拆除作業，已於7月24日將內樓地板拆除1／2以上，內裝已破壞拆除至不堪使用已結案，外牆部分因拆除時擔心有公共安全之虞保留，後續也並未有蓋回使用行為。

違章建築處理大隊進一步表示，該建物在今年端午節左右陸續接獲檢舉，並經檢視認定屬實，有發函請屋主自行拆除並未動作，於是派員前往拆除，另外房屋後方有部分增建，經比對圖說後確認符合，屬於合法增建。