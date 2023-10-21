陳亞蘭表演「嘻哈萌兔」大唱饒舌和跳霹靂舞。（三立提供）

劉品言穿深Ｖ搖杯串場，被網友大讚有誠意。（三立提供）

陳亞蘭與劉品言昨（20）日擔任第58屆電視金鐘「節目類」頒獎典禮主持人，2人創20年來的紀錄，因默契佳精準控時，讓典禮提前12分鐘順利落幕，成為一大亮點，2人慶功宴受訪笑說：「鬆一口氣」，陳亞蘭說不超時就是這次主持的最大目標。

2人都是第一次主持金鐘，劉品言典禮前失眠一周，壓力大到長痘痘，體脂也掉了百分之2。陳亞蘭為了節目演出「嘻哈萌兔」，唱了一大段饒舌，她昨說Rap的詞是自己寫的，背了整整一晚上，她也驚喜的來一段地板霹靂舞，她笑說：「沒有人在金鐘舞台躺大字過。」

劉品言有段穿深V禮服「搖杯」橋段，網友紛紛留言被言言「晃暈」，陳亞蘭誇言言，「知道留言說看不到 ，她就單手（搖）。」言言笑回：「我每個地方都有照顧到，畢竟我今天這麼有禮貌。」用長輩見客，當然要大方露。

她們認為用自己本身就擅長的演戲與入圍者互動相對輕鬆，不像以往主持人要hold整場，「我們就是把點做好就好，跟演戲一樣」。被問到下次還會接主持棒嗎？陳亞蘭直接推給劉品言：「請找言言喔。」劉品言則是面有難色地說：「希望以入圍者身份參加啦。」