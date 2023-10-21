耀群科技員工及眷屬搭乘的遊覽車尾重創，造成2人死亡。（周麗蘭攝）

耀群科技公司員工今（21日）家庭日活動搭遊覽車到劍湖山世界出遊，不料距離下國三古坑交流道前7公里處，原本開在外側車道的遊覽車與在中線的自小客車擦撞，可能連續擦撞2次，根據警方調查，該遊覽車有6次違規紀錄、陳姓司機有10次違規紀錄，司機陳文貴坦承自己有「開比較快」。

據了解，遊覽車行駛外車道，銀色自小客車開在中線車道，遊覽車要變換到中線發生擦撞；遊覽車撞到內側護欄後又回撞外側車道的隔音牆，不知何故兩車互相卡住拖行至約300公尺外內側車道才停止。

該輛遊覽車搭載耀群公司員工及眷屬40人，連同駕駛、導遊42人。事故發生時，大多數都在睡覺，突然感覺撞擊2次，後座衝擊力尤其大，有人被拋飛起來，死亡的12歲男童頭部嚴重受創，明顯死亡。

根據警方調查，遊覽車是2012年出廠，該輛車曾有6次違規，司機陳文貴曾有10次違規紀錄，無酒駕紀錄。他受訪時表示，自己有開比較快，「他們說趕時間」，他前面還有一輛車，大部分開時速110公里，有時超過，乘客覺得搖晃是因為在超車。