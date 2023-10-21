藍白合14日會前會之後，雙方陣營為人選產生方式仍無共識。媒體人黃暐瀚20日在節目中爆料，藍白開完會後，民眾黨總統參選人柯文哲競辦這邊有一個極受柯信任、非常可以代表柯的人，打電話給侯友宜競辦執行長金溥聰，詢問有關會議相關資料的聲明要傳給誰?金回「你不要直接打電話給我好不好?怎麼會打電話給我呢?」就掛掉電話，講兩句話就掛掉，讓對方非常錯愕。

黃暐瀚品觀點節目《觀點芹爆戰》中分析，開場及破場，不應該是這樣，應該要有底線，又或許是提出民主初選之後，金溥聰、國民黨祕書長黃健庭感覺柯的競選總幹事黃珊珊跟辦公室主任周榆修並沒有很反對，所以當天結論藍營提出民主初選、白營要民調，各自帶回討論。他指出，問題是有一個關鍵，「這東西今天不賣出去，明天就臭酸、過期了」，或許金溥聰誤判以為民眾黨願意接受。

主持人黃光芹接著說，「如果前面不可行，大罐換小罐，牛奶都酸了，應該整瓶丟掉，怎還各半?」黃暐瀚說，侯友宜競辦發言黃子哲日前上他的節目時，中間廣告時段，金溥聰打電話來，回來錄節目時，黃就是講「並行」。

黃暐瀚說，黃子哲出去接電話後回來有答案，「過去都是民調，未來應該也是民調，可是為何跟柯文哲是用民主初選?因為是黨對黨，狀況特別。」他也透露，其實侯辦跟黨中央看法完全不一樣，但是黃健庭那天根本沒有講話的機會。

黃暐瀚在節目中爆料，後來開完會(14日)後，柯辦這邊有一個極受柯文哲信任、非常可以代表柯文哲的人打電話給金溥聰並自我介紹，詢問有關今天相關資料有個聲明要傳給誰?對方回「你不要直接打電話給我好不好?怎麼會打電話給我呢?」就掛掉電話，講兩句話就掛掉，對方在那邊非常錯愕，所以民眾黨這邊就覺得你(態度)這麼強硬，當天晚間11點半時，柯文哲、黃珊珊、周榆修跟被掛電話的這位幕僚開視訊會議，定調以後，隔天柯文哲就說「我不要選讓你選也不會贏」。

因此，黃暐瀚認為，這件事情一關一關沒有往好的方向發展。他也指出內幕，國民黨中央可是可以接受民調的，但手機民調對柯文哲非常明顯有利，所以要往市話占比越高越好的方向去談，沒想到14日當天完全沒有拋出可以民調、市話占比高的方向。