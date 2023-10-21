10月24日即將迎來24節氣中的「霜降」，同時也是秋天最後一個節氣，清水孟國際塔羅小孟老師特別提醒4星座運勢下滑，其中射手要留意小人暗算，摩羯則要注意健康問題。另外，小孟老師也特別分享防止破財的方法，只要準備3枚1元硬幣，並放入紅包袋隨身攜帶，屆時再到便利商店捐出即可消災解厄。

▍第4名、射手座

射手座要注意購物時容易失心瘋花光積蓄，或是買到不好的物品，從事創業的人則要小心謹慎，容易遇見奧客或小人暗算。工作方面會碰到老鼠屎或豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話者，務必小心。

▍第3名、雙子座

雙子座率性而為，容易一心多用、不夠細心，除了經常損壞物品，也會有突發事件使得開銷變大，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品或是接到罰單等破財狀況。

▍第2名、處女座

處女座要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運。另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財，不妨多穿紅色衣服破除厄運。

▍第1名、摩羯座

摩羯座要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況所引起。

最後，小孟老師也特別分享防止破財的方法，只要準備3枚1元硬幣放入紅包袋，並且隨身攜帶，等到11月10日後再到便利商店捐掉，即可防範破財。