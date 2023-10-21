婦女節在越南是很受重視的節日，除了3月8日的國際婦女節，還有10月20日專屬越南的第二個婦女節，為了慶祝越南婦女節，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站特別舉辦「越南婦女節感恩慶典」多元文化宣導活動，邀請新住民女性穿上傳統國服，一起慶祝專屬女性的節日，歡度越南婦女節。

嘉義縣服務站邀請20名來自不同國家的新住民與家人、朋友一起參與活動，由越南籍新住民裴氏黃鶯擔任講師，介紹越南婦女節的由來及文化，也教導新住民朋友們親手製作道地的越式烤餅，在聽完講師示範後，大家都迫不及待加入喜歡的配料，自己動手做出美味好吃的烤餅。

服務站為了感謝新住民女性在社會、家庭及職場上的貢獻與付出，特別準備玫瑰花，安排子女及親友贈送給在場的新住民女性，最後大家一起享用由裴氏黃鶯老師準備的越南美食，以及親手製作的越式烤餅，共同體驗多元文化的美食饗宴。

裴氏黃鶯表示，感謝嘉義縣服務站舉辦「越南婦女節感恩慶典」，讓來臺多年的越南新住民女性，能再次體驗到越南女性專屬的節日，也希望透過這個活動帶給大眾不一樣的文化饗宴，一起分享越南美食，期待透過不同文化的相互交流，擦出不一樣的火花，尊重及欣賞多元文化間的差異。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，越南女性在家庭裡具有重要地位，婦女節送花是越南男性對女性表示敬意的方式，越南婦女節還兼具母親節、情人節等意象。

臺灣有58萬7千多名新住民人口，越南籍就占有11萬5千多人，希望藉由舉辦越南婦女節多元文化宣導活動，表達對新住民女性的感謝與敬意。

移民署服務站除了舉辦多元文化宣導活動外，每月定期辦理幸福家庭講座及法令宣導課程，內容包含健康保健、消費者保護、多元文化及居停留法令，歡迎新住民朋友踴躍參與。