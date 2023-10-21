案發現場。（圖 / 劉詠韻翻攝）

偵查隊長李志祥說明。（影片/ 海山警分局提供）

新北市板橋區今（21）日發生一起兇殺案。據了解，一名52歲陳姓男子與友人沈男今午於某公寓內飲酒，2人酒後起口角，竟持刀互砍；陳男四肢多處刀傷，沈男臟器外露，送醫搶救後宣告不治。陳男聯繫鄭姓友人到場後消失無蹤，警方後續已封鎖現場，今午時13時許已將鄭男帶返分局釐清案情，訊後全案將陳男依殺人罪嫌移請新北檢偵辦。

海山警分局表示，今上午近11時接獲報案，指稱板橋板新路一處公寓，有2名男子發生口角糾紛。警消獲報到場發現2男倒臥血泊，陳男左胸及後背有刀傷，意識昏迷，另名年約50多歲沈姓男子臟器外露，已無生命跡象，送往板橋亞東醫院急救後宣告傷重不治。

警方在現場找到1把沾有血跡藍波刀。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方表示，現場查扣1把沾有血跡藍波刀，並懷疑2人酒後起爭執，雙方持刀互砍。警消到場後，報案人鄭男隨即騎機車離開現場，約今13時許已將人帶返分局，以釐清案情，訊後全案將陳男依殺人罪嫌移請新北檢偵辦。

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