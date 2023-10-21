鳳山慢跑協會前任理事長楊明道日前因病猝逝，民進黨「超馬立委」趙天麟今（21）日率領高雄各界跑團逾500人集結澄清湖舉行追思團練活動。（趙天麟提供）

鳳山慢跑協會前任理事長楊明道日前因病猝逝，楊的老戰友、民進黨「超馬立委」趙天麟今（21）日率領高雄各界跑團逾500人集結澄清湖舉行追思團練活動。趙天麟提到，「今天不是終點而是起點」，希望承繼楊明道的精神，將跑步活動在高雄繼續推廣下去，成為高雄城市印記。

趙天麟表示，今天是高雄繼舒跑盃以來最大的團練活動，除有楊明道理事長陸戰隊同袍外，還有各跑團的跑友出席，一起用跑步來追思楊明道是最好的方式。

趙天麟也細數當年籌畫「大高雄38區公益完跑」活動時，楊明道理事長場場都是主持人，也與他共同馳騁國內外各個大小賽事，從今而後希望帶著楊明道理事長的熱情與笑容，能夠讓高雄馬拉松活動愈來愈好。而入秋後，正式為馬拉松季拉開序幕，希望跑友們在接下來各項馬拉松活動跑出好成績，並再次宣傳高雄馬拉松活動。

楊明道的遺孀陳麗瓊接續上台哽咽致謝各界跑團好友，場面動容，並祝願趙天麟立委高票連任，完成「運動新經濟」理念，現場接受趙天麟邀請擔任志工團長，投入助選行列，接棒完成夫婿的心願。

今日出席追思悼念活動共計有鳳山慢跑協會、立法委員趙天麟紅螞蟻慢跑隊、高雄市澄清湖友緣慢跑協會、長庚健腿社、高雄夜跑團、林園清水岩路跑協會、阿公店長跑協會、3比8樂跑團、高雄視障陪跑團、屏東公園跑步班、步輪不累鐵人團、旗山蕉愛跑、開心組、萬丹後村慢跑、陽明慢跑、湖內路跑團、We are runners、睡不著練跑團、伊果鐵人隊、雄獅慢跑協會、中鋼慢跑隊、臣林美式獎牌、八五慢跑等跑團參與。