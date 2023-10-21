遠東新世紀經典馬拉松21日在遠東新埔化纖廠開跑，分成6K、9K、22K及42K四組競賽。（羅浚濱攝）

遠東新世界經典馬拉松今年進人第14屆，21日 清晨在遠東新埔新化纖廠登場，有來自全台4千多名喜歡路跑的民眾參加，徐旭東強調遠東根留新竹的立場，楊文科則肯定遠東集團今年媒體評比得到永續經營企業首獎，一定要陪伴新竹縣一起成長。

遠東新世紀經典馬拉松，分成6K、9K、22K及42K四組，滿足各階層的運動人口，選手們在21日上午6點出發，陸續返回起跑點，各組取前5名頒發獎牌和獎金。邱姓路跑愛好者說，天氣不熱，並有陣陣涼風，跑起來很舒服，沿途欣賞新埔等鄉鎮的田園風光。

遠東集團指出，全球每年產生9200萬噸的廢棄衣物，相當每秒就有2.9噸送到掩埋場，廢棄衣物回收再製成纖維，是紡織業永續循環的關鍵，今年「遠東跑衣」是以廢棄衣物為原料，以創新前瞻環保科技提取、純化再製成紗線，透過吸濕排汗為主的面料能保護肌膚，在日照下運動不用擔心紫外線接觸，也為地球永續盡一份心力。

遠東集團董事長徐旭東指遠東化纖廠在全世界都有，新埔化纖員工是最Smart（聰明）、最能幹及最能夠變化的，是其他各廠所不能比的，要繼續努力提升向前衝，強調遠東集團會永遠留在新竹縣。

縣長楊文科表示，徐董事長提到Smart，身上穿的就最Smart，夏天冬天都可穿，還不怕風雨，遠東集團今年被媒體評比得到永續經營企業首獎，設立新埔化纖廠已超過1甲子，去年遠百竹北站並開幕，創造很多就業機會，一定要留下來與新竹縣一起成長。

會場辦理園遊會，邀新埔各社區擺設攤位市集，販售在地農特產品和客家美食，安排「力拔山河」拔河賽、籃球友誼賽、趣味競賽及桌球賽，一起享受運動的樂趣。