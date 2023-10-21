30年資深代表蔡惠美（圖左二）。（林雅惠攝）

高雄市政府社會局今天舉辦「寄養家庭授證暨表揚典禮」，由市府秘書長郭添貴代表市府感謝寄養家庭辛勞付出、無私奉獻，讓遭受家暴、虐待或無依的孩子們擁有家的愛與溫暖，其中共45戶資深寄養家庭接受表揚，這群令人敬佩的寄養家庭，照顧寄養兒童及少年共298人，社會局透過表揚活動號召市民朋友們加入寄養家庭的行列，一起守護孩子。

今年有2戶寄養家庭服務已超過30年，以陪伴、關懷、傾聽與相互支援讓夫婦張宗霖及蔡惠美在這30年保持著寄養服務的初衷，宗霖爸爸不擅言詞，但是透過陪著寄養童一起在頭髮上剃上一道閃電符號，買東西的時候不忘稍上小禮物讓寄養童感受關愛與驚喜，都是寄養爸爸表達關心的方式，也曾經用滿滿的愛、不畏艱難的照顧一位癲癇寄養童，認真學習特殊疾病孩子的照顧需求。

服務已30年的吳英文及陳美華伉儷，照顧過的寄養童如數家珍，每個寄養童的成長生活照片以及參與寄養服務的新聞報紙都珍藏收起來，每個時期照顧過的孩子，回憶起來皆彷彿昨日之事，其中還曾經照顧過一位特殊奧運會直排輪的金牌得主，讓美華媽媽露出驕傲的微笑。

夫婦陳宏明及林嬌春曾在家扶中心看到一對姊妹分離，因而萌生擔任寄養家庭的心願，至今一晃眼投入寄養家庭服務25年了；嬌春媽媽本身為服裝老師，覺得每個孩子都是獨一無二的，常親手為孩子們製作專屬於他們的衣服，還記得彤彤第一天到寄養家庭的時候，那個害羞又內向的表情，當彤彤穿上嬌春媽媽為他設計製作的衣服展現出漂亮又充滿自信的樣子，也讓寄養媽媽在寄養服務上更有成就感。

藍秀彩參與寄養服務已屆滿10年，秀彩媽媽為單親寄養家庭，除了具有母親的角色外，常常也要身兼父職，因位於原鄉部落中，寄養童能夠享受到山林的滋潤，透過大自然的生活體驗療癒他們的創傷。許多寄養童有醫療或是復健的需求，雖然往返市區交通費時，但為了讓寄養童有完善的醫療照顧，寄養媽媽總不辭辛勞，每次就診都親力親為，就是為了讓孩子更加健康成長。

社會局長謝琍琍表示，孩子是我們的未來，守護孩子是我們重要的使命，寄養家庭無私的愛與陪伴，讓許多在原生家庭中受挫、受創的孩子在溫暖、安全的環境中平安長大。

社會局指出，寄養家庭是社會局重要的夥伴，高雄市今年有185戶寄養家庭，家庭數是全國第1，感謝寄養家庭，與我們共同用愛守護孩子的未來。

高雄市寄養家庭目前委由台灣世界展望會及家庭扶助基金會北高雄家扶中心、南高雄家扶中心等3個單位共同承辦，歡迎市民朋友一同加入寄養家庭服務的行列，讓寄養服務的愛綿延不斷地傳承下去。