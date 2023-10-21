由許瑋甯、吳慷仁、李程彬等主演的戲劇《她和她的她》風光入圍第58屆金鐘獎迷你劇集女主角獎，這也是她睽違6年繼滾石愛情故事《鬼迷心竅》 後，擁有再度搶迷你視后的機會。今（21）日為金鐘戲劇類頒獎，但在凌晨期間許瑋甯竟不睡覺，曬出青澀照，引發網友討論。

許瑋甯憑著《她和她的她》人格解離的「林晨曦」一角，入圍今年金鐘獎迷你劇集女主角獎，劇中她感情路不順，且她認為「覺得自己跟角色非常相像，有時候還會心疼劇中晨曦這個角色」，不過許瑋甯和邱澤結婚以來仍是幸福人妻。

今許瑋甯在凌晨突睡不著突在IG限時動態分享青澀照，並喊話「敢不敢分享手機裡最早的三張照片」挑戰，並曬出自己學生時期的照片，只見她綁著公主頭，帶有嬰兒肥的她對著鏡頭微笑，可以看出她精緻五官在學生時期就已呈現。

許瑋甯在凌晨突曬青澀照。（圖/許瑋甯 IG限動）

而許瑋甯在演出《她和她的她》林晨曦一角時，曾表示「殺青後還是走不出角色，甚至好幾個夜晚都會被惡夢驚醒」。該劇描述時尚雜誌認證十大成功女性—林晨曦（許瑋甯 飾）從一場意外車禍醒來，眼前的世界全變了樣，原本應該是男友的李皓明變成警察小劉（李程彬 飾），主要調查關於晨曦高中化學老師謝志忠（陳以文 飾）遭殺害的案件，高中學姊顏聖華（賈靜雯 飾）竟然是主要涉嫌人？晨曦一天天重建、拼湊著自己的記憶，發現自己的回憶與家人、好姐妹們的闡述卻有很多出入，看似幸福美好的家庭與閨密情，都隨著兇殺案的真相逐漸揭露，那些晨曦不願被想起的過去⋯⋯。