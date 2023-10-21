蘋果公司一向以數位支付見長，今年更是推出Apple Card用戶專屬的儲蓄帳戶。然而據《華爾街日報》近日報導，合作夥伴高盛集團 (Goldman Sachs)在Apple Card出現巨額虧損，甚至有不具名高管透露，「我們本不應該簽署相關合約，這是個錯誤」。對此，前立委郭正亮在中天節目《頭條開講》指出，因Apple Card並不是一個很厲害的創新，且iPhone15在大陸銷售不佳，這也反應，為什麼蘋果執行長庫克（Cook）會旋風式走訪大陸的行為。

主持人周玉琴提到，謝霆鋒代言華為Mate X5，再度製造了很多話題；反觀蘋果Apple Card慘虧幾十億，連高盛都想抽腿，執行長庫克近期更是走訪中國大陸，拜會工務部長金壯龍。

郭正亮分析，Apple Card其實沒什麼了不起，實際上就是信用卡。且Visa跟Master card和很多公司簽了協議，蘋果太看不起服務業本身競爭力來源，想橫跨過去沒那麼簡單。

除此之外，針對手機領域，郭正亮也提到，iPhone15賣得很差，也要怪蘋果自己，因為和iPhone14相比，提升的太少了，事實上華為重回到舞台，刺激蘋果要有更多的競爭力；特斯拉也一樣，快被比亞迪追上去，「你看華為，有各式各樣的產品，iPhone哪有這些東西。」