新竹縣政府為因應116年高中入學需求量急遽增加，除擴建湖口和和六家2所縣立高中校舍空外，也積極向中央爭取國立高中增班增額，獲國教署正視回應外，台大21日校務會議後訊息稱，校長陳文章在會議中表示，將協助大新竹設置完全中學及研議設立生醫園區實驗中學的可行性。

台大竹北分部用地閒置22年問題，縣府7月17日與台大召開第1次「推動竹北分部建設工作小組」專案小組會議，會中提出台大用地設立附屬高中與生醫園區新設實驗高中兩案。

台大校長陳文章日前參加台大新竹分院生醫醫院第2期研究大樓動工典禮時，指台大竹北校區願景是成為發展新科技的研發基地，台大已經準備好資金做竹北校區的建設，相關規畫在21日在校務會議做報告。並說，「大家所盼望的高中我們也有準備了！」從實體的教學、多元的學習，先來協助新竹縣，預計明年初就會展開，相信不會辜負新竹縣民的期望。

台大21日召開校務會議後傳出訊息給縣府，指陳文章校長在會議中表示，將協助大新竹設置完全中學及研議設立生醫園區實驗中學可行性等，台大願意給予實體演講和線上教學等全力協助，也擬擴大竹北地區高中生成為台大「預修生」。

教育局長楊郡慈表示，台大還沒有正式公文給縣府，台大如何協助設立完全中學和研議設立生醫園區實驗中學，牽涉設校用地取得等問題，需要開會討論確認。

縣議員蔡蕥鍹指台大生醫醫院第3期用地未使用，可釋出設立生醫園區實驗中學。新竹台大分院院長余忠仁指3期預定做為智慧醫療大樓與體系物流中心，因土地所有權屬科管局，設立實驗中學需研議評估。