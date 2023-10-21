國際獅子會300A1區「舞動青春、反詐騙、拒毒品關懷社會總動員」反毒反詐大型活動，21日下午在北市西門町徒步區登場，吸引數百名獅友及民眾參與，活動並規劃變妝遊行及高中職學生進行熱舞團隊比賽。

刑事局副局長黃壬聰到場致詞表示，近來新興毒品不斷推陳出新，如變裝成咖啡包、糖果、果凍、QQ 糖、餅乾等，且內容物多為複數物質混合，青少年容易被吸引誤用，吸毒不僅會造成不可回復的身體損傷或失能，更可能引發社會治安問題，呼籲民眾多加注意家裡青少年的交友情況，適時導正反毒觀念。

另外家中有打工的青少年也要注意工作內容、業者相關資訊，以免被引誘從事詐騙行為，或成為被詐騙的目標。他也呼籲民眾將學到的毒品與反詐知識，分享給親朋好友們，讓毒害、詐騙皆無所遁形。

刑事局、台北市及新北市警察局為提升民眾反毒、識詐意識，強化警察專業正義形象，在現場設置反詐、反毒設攤，擺設全新仿真毒品及模擬毒品氣味體驗，讓民眾了解使用毒品的危害。刑事局全副武裝的除暴特勤隊隊員，也在現場擺設難得一見的槍枝、頭套及其他專業裝備，讓民眾能夠近距離了解除暴特勤隊的專業。

除了靜態設攤外，本次還出動北市警察局的警察寶寶、新北市警察局的豹隊長及刑事局的刑事Bear參與變妝遊行。另外更有刑事人員現場表演魔術，表演間還安排有獎徵答藉此將反毒、反詐騙深植民眾心中，達到寓教於樂之目的，透過遊行、熱舞、舞台表演讓大小朋友走出戶外，從事正當休閒活動，最終提升反毒反詐騙知能。

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