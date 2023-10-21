苗栗縣三義舊山線鐵道自行車編號A2班次列車，在返回勝興車站前二號隧道前，因撞及安全匣門而脫軌。（記者爆料網提供／謝明俊苗栗傳真）

目前最夯的苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車，21日下午發生A2班次自行車，在回航接近勝興車站前方2號隧道時，因原本開啟的安全閘門遭強風吹回半關位置，其中第3部自行車撞及匣門後後側鐵輪脫離軌道，造成車上4四名遊客虛驚一場，無人受傷，經鐵道自行車公司員工趕往，以千斤頂將自行車推回正常位置排除故障。

三義鄉舊山線鐵道自行車是利用原有台鐵舊山線勝興車站至南斷橋之間鐵路，行駛由業者自行開發打造的電動鐵道自行車，一推出後，因行經路線包括了舊隧道、高架鐵橋及三義龍騰山線美麗風景，引來許多遊客競相搭乘，成為苗栗縣政府輔導舊山線鐵道活化的最佳案例。

21日上午編號A班次的鐵道自行車，11時20分由勝興車站出發，抵達龍騰斷橋南斷橋站後，於12時30分折返，在車隊回到勝興車站二號隧道前安全管控閘門時，原本是已經開啟的匣門，卻因當時風勢強勁，將匣門吹回半開位置，導致其中第3部自行車撞及匣門，後側鐵輪脫離軌道，整部自行車卡在鐵軌下動彈不得。

脫軌的鐵道自行車上搭乘有4名遊客，雖然略受驚嚇，但無人受傷，鐵道自行車公司人員見狀立即趕往引導遊客脫離現場，再以千斤頂協助自行車推回到軌道上，排除故障，後方受困自行車依序回到起點。

據鐵道自行車員工指出，由於舊山線只有一個軌道，所以在勝興車站二號隧道口設置安全匣門，以管控軌道內只能單向行駛。不料，21日下午的強風將匣門吹壞，才發生這件小意外。