新北市農業局長李玟（左）今到場頒發茭白筍評鑑冠軍，三芝區楊乞（右）獲帶殼組冠軍及甜度王。（陳慰慈攝）

「2023三芝茭白筍節-三芝茭遊日」今、明於三芝區遊客中心登場，新北市農業局長李玟今到場頒發茭白筍評鑑冠軍，種植茭白筍超過20年的三芝區農友楊乞首次參賽即奪得帶殼組及甜度王雙料冠軍，並獲得剝白組亞軍。楊乞表示，今年是第一次參加評鑑就獲獎肯定，感到相當開心。

楊乞10多年前加入三芝區農會茭白筍產銷班，班員之間相互交流種植茭白筍方法，並也分享種植秘訣，指出種植茭白筍要重視水源是否充足及溫度變化，夏季時若溫度太高，會讓茭白筍停止孕筍，因為自己1分地的茭白筍園地理環境良好，受惠於錫板溪灌溉，在種植期間都會注意農地水源是否充足，另外夏季引用清涼溪水灌溉時可降低溫度，確保茭白筍可順利生長。

楊乞平時生產的茭白筍都交給三芝農會，以共同運銷方式販售，今年受到農會鼓勵報名參加，在評鑑中獲得佳績，特別感謝農會及消費者長久以來的支持與愛護，未來也會不斷精進技術，讓民眾吃到優質的三芝茭白筍。

今年度帶殼組冠軍及甜度王由楊乞奪得，剝白組冠軍由林文德先生獲獎。三芝茭白筍農民最引以為傲的正是甜度表現，在陽明山優渥的水土培養下，甜筍王種植的茭白筍甜度達到6.7，為三芝茭白筍甜度表現創下佳績，展現三芝茭白筍的高品質與競爭力。

三芝區長賴小萍表示，今、明2日會場舉辦採筍體驗，線上報名踴躍，活動現場每日還有保留名額80人，只要於茭傲市集完成任務即可兌換。此外「茭傲市集」，邀請在地農友及攤商販售新鮮現採茭白筍、茭白筍包子及石花凍等北海岸特色料理，以及各式小吃、文創手作小物等。會場旁還舉辦熱血的梯田排球嘉年華和吃泥拔河比賽，邀請民眾為選手加油打氣。

農業局長李玟表示，新北農產包山包海、豐富多元，各季節均有當令農特產品，秉持「農業健康市／式」理念，積極推廣在地優質農特產品。除了茭白筍外，現在也正是新北健康三寶山藥的產季及萬里蟹肥美的季節，邀請全台各地民眾假日到新北市走一遭，來趟美食之旅！