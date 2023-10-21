選戰倒數84天，民進黨總統參選人賴清德（左）與蔡英文總統（右）21日一起開箱賴清德全國競選總部，兩人來到「民主應援區」，在球棒上簽名後合影。（張鎧乙攝）

民進黨總統參選人賴清德競選總部今開箱，蔡英文總統也到場力挺，展現「蔡賴合體」大團結，蔡英文表示，賴清德準備充足，最適合帶領台灣往前走，希望大家全力支持。她也提醒，選舉也像棒球賽，瞬息萬變，必須堅守到最後才能贏得勝利。

賴清德全國競選總部位於台北市北平東路，是延續蔡英文2016、2020兩次總統勝選的競總所在地，賴清德今天也親自導覽，兩人首先體驗互動裝置，接著參觀競選小物，最後來到「民主應援區」，在球棒上簽名。

蔡英文致詞時提到，競總充滿棒球元素，賴清德熱愛棒球，而選舉也跟棒球比賽沒有差很多，球場狀況瞬息萬變，每局都有不同局勢，要戰術靈活，並把握每次得分防守機會，堅守到九局下半三出局才能贏得最後勝利。她強調，球賽不只一個人完成，是每個賽場的人都很重要，要團結一心，且場邊啦啦隊、加油團也一樣重要，加油聲愈大選手就會愈有信心。

賴清德則說，很高興邀請蔡英文共同開箱，這邊是蔡英文勝利的地點、是福地，希望延續蔡總統兩次競選的福氣，能夠圓滿成功、高票當選，在民主道路上壯大台灣。

賴清德也說，誠如蔡英文所言，一場選舉就是一場球賽，要有團隊，建設國家也是如此，各行各業都要團結在一起，一起為台灣打拚，讓未來台灣能夠更好，讓台灣也能對世界做出具體貢獻。最後，他歡迎父老鄉親、支持者，以及好朋友都能來競總走走看看，「踩得更旺一點」。