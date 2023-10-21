美國歌壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears），推出許多膾炙人口的歌曲，不過近年負面新聞頻傳，像是精神狀況不穩與父親鬧翻等，聲勢早不如以往，如今她在推出的回憶錄中，提及自己在家為前男友賈斯汀（Justin Timberlake）墮胎，沒想到男方竟坐在旁邊彈著吉他。

根據《US weekly》報導，布蘭妮推出自傳《The Woman in Me》，內容大爆和賈斯汀交往內幕，她表示相戀三年後懷上孩子，雖然深愛著彼此，希望能組成家庭，不過男方認為彼此太年輕，不適合當父母養育小孩，協議將小孩拿掉，回想起這段傷痛過往，小甜甜則是以「撕心裂肺、痛苦至極」來形容，可見仍走不出那段傷痛。

此外，布蘭妮自爆在家自己墮胎，痛苦過程讓她身心備受煎熬，沒想到倒在浴室地板上啜泣時，賈斯汀居然坐在旁邊若無其事彈起吉他，原因竟是認為音樂會對布蘭妮對來益處，而她在回憶錄提起這段過往時，不忘強調：「如果讓我一個人做主，我絕對不會打掉小孩，但賈斯汀如此肯定他不想成為一名父親」。

布蘭妮除了大爆為賈斯汀墮胎過往，還提到賈斯汀在交往期間曾出軌過兩次，根據線索所指對象疑似就是All Saints（聖女合唱團）成員妮可艾普頓（Nicole Appleton），不過當事者未出面回應此事。