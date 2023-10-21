基市府社會處21日在七堵室內兒童樂園舉辦「嗨玩室內兒童樂園，三代同戲樂園」活動，由小朋友帶著父母及祖父母共玩活動闖關。市長謝國樑表示，在聖誕節前後中正區與中山區的室內兒童樂園亦將落成，市民與小朋友將有更多不受風雨影響的遊憩空間。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府社會處21日在七堵室內兒童樂園舉辦「嗨玩室內兒童樂園，三代同戲樂園」活動，由小朋友帶著父母及祖父母共玩活動闖關。圖為祖孫、父母於活動現場同樂之情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府社會處21日在七堵室內兒童樂園舉辦「嗨玩室內兒童樂園，三代同戲樂園」活動，由小朋友帶著父母及祖父母共玩活動闖關。圖為市長謝國樑（二排左一）、市議員張耿輝（二排左二）、社會處長楊玉欣（前排中）與小朋友們合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑上任後持續推動設置室內兒童樂園，讓小朋友和家長不畏風雨也能「放電」。基市府社會處21日在七堵室內兒童樂園舉辦「嗨玩室內兒童樂園，三代同戲樂園」活動，由小朋友帶著父母及祖父母共玩活動闖關。謝國樑並預告，預計在今年聖誕節前後，中正區及中山區室內兒童樂園亦將落成，讓市民有更多遊憩去處。

謝國樑表示，基隆市即將進入潮濕多雨的冬季，他當初構想的「室內兒童樂園」就是為了因應今天這樣的天氣所設計。謝並預告，繼信義區及七堵區的室內兒童樂園後，預計在今年聖誕節前後，中正區及中山區的室內兒童樂園也即將落成，讓家長有個可以不用怕風雨也能帶小孩遊玩的好去處。

謝國樑也宣布，因應市民對於室內兒童樂園的熱烈回響，自11月起平日、假日將各增加1開放場次。

而適逢重陽節到來，社會處與承辦單位基隆市天愛社會服務協會在七堵室內兒童樂園辦理適合祖孫三代一同闖關的活動，讓小朋友與家人共同參與。其中包括風箏DIY、神射手射箭、姜太公釣魚等8個趣味活動，增加祖孫與親子的親密關係。

基市府表示，七堵室內兒童樂園面積約120坪，環境布置以海洋意象為主，在牆面加入鯨鯊等元素，營造出充滿海洋氛圍的遊玩環境，園內分為4大活動區域，以「海洋球池滑梯」為主軸、搭配「童伴足撞球」、「築夢賽車場」及「仿真超市與家家酒」等豐富的主題區設計。

基市府指出，七堵室內兒童樂園自今年6月開幕以來，已吸引逾1萬7千人次造訪，民眾可透過線上預約系統（網址：https://reurl.cc/jD8YzM）及現場排隊入場，歡迎市民朋友多加利用。