國民黨立委林思銘指出，台大校務會議21日同意評估在新竹生醫園區設實驗中學的可行性，並承諾願意給予實體演講和線上教學等全力協助，也擬擴大竹北地區高中生成為台大「預修生」，尊重台大校務會議的結論，但他認為校方誠意明顯不夠。

林思銘表示，新竹縣需要高中設立是迫在眉睫的需求，如果台大竹北校區能儘速成立附屬中學，不只解決區域高中不足的問題，同時也能帶動大新竹區域的教育文化發展，台大雖承諾給予實體演講和線上教學，但目前新竹區域就有同為頂大的清華大學與交通大學可以提供協助，所以重點還是在台大竹北校區如何應用的問題上。

林思銘指出，台大竹北校區的使用性低落，一直都是鄉親關注的議題，他也曾特別拜會台大副校長張上淳，尋求台大是否有成立附中的可行性，同時了解台大竹北校地相關興建計畫與建設期程，期盼台大能有更近一步的實質運用，造福鄉親。

林思銘強調，將會嚴厲監督教育部催促台大展開實際行動，也會協助台大盡早設置完成實驗高中，除了解決新竹縣的高中就學問題，也是實現新竹縣文化與科技智慧城的目標與願景。