經濟部產業發展署、台灣區印刷暨機器材料工業同業公會共同主辦的「台灣卓越印刷設計展」今（21）日起至10月29日在高雄駁二登場。（柯宗緯攝）

經濟部產業發展署、台灣區印刷暨機器材料工業同業公會共同主辦的「台灣卓越印刷設計展」今（21）日起至10月29日在高雄駁二登場，此為全台首創印刷設計特展，主題為「印刻美好生活」，呈現印刷創新美學，讓更多民眾親身體驗印刷與設計的獨特魅力。

執行單位印刷創新科技研究發展中心董事長陳正剛與高雄市印刷商業同業公會理事長林伯瑜提到，今年單元涵蓋「台灣金印獎—2023獲獎精選」、「未來進行式—創新數位印刷」、「擁抱低碳—綠能永續」、「印刷精品—台灣印刷設計量能」、「玩美技法—專精印刷加工」、「創意生活—美感文創」，展現台灣印刷產業巨大的量能。

另方面，今天活動上印研中心也宣布與國立高雄科技大學、國立高雄師範大學、正修科技大學、樹德科技大學4校簽署策略聯盟學研合作MOU，縮短學用落差，加強產業連結，為產業育才，提升產業競爭力，串連產官學界三方，促成未來多元合作夥伴關係。

在國際交流面方面，特別規畫「AAD跨界國際展區」邀請來自日本、香港、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、中國等9位設計師與高雄在地獨立服裝品牌IDENTITY STUDIO合作，共同創造出8件服裝作品，藉由設計的梳理與視角，發掘不同亞洲文化的深度量能，呈現台灣印刷產業在織品服裝領域的卓越能力。