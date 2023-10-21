一名女網友分享，爸爸是一個很平凡的上班族，生前在家像是個邊緣人，最近爸爸過世，他們想要低調辦葬禮，因此只有通知爸爸的手足與朋友，沒想到告別式那天卻來了一大堆人，甚至連退休15年的公司都派新任經理來上香，讓她看了很感動，也在這一刻才知道爸爸人緣超好，因此也忍不住在心中調侃爸爸說「我小看你了！」引起網友討論，4千多人狂讚。

一名女網友昨天在Dcard上分享，爸爸是位普通的上班族，退休後的生活很平淡，偶爾種田、打球和爬山，孩子們平常有事都是找媽媽聊，很少去找爸爸，簡單來說爸爸就是家中的邊緣人。近日爸爸過世，他們打算低調辦葬禮，因此只有通知爸爸的手足和幾位好友，結果隔了幾天卻陸續有花圈、花籃和罐頭塔送到家裡，塞滿了騎樓。

女網友表示，告別式當天，爸爸已退休15年的公司派了現任經理與一群員工來上香，而爸爸的同學、已退休的同事、球友都是一大群的來上香，甚至連姪子學校的主任跟老師也都來拈香。直到這一刻他們才知道，爸爸的生活圈不大，但人緣很好，許多人都專門請假來參加告別式。當下她可以想像老爸嘴角上揚地說「妳看，在家裡沒人理我，在外面我人氣多旺！」

女網友指出，爸爸的葬禮也讓她反思自己，因為她在目前任職的公司已工作10年，當她告知主管「爸爸過世」，她需要請假處理後事，對方竟直接喊說沒空去上香，當下她以為主管都是這樣，直到看到來替爸爸上香的人，才驚覺是自己的人緣不好。之後她也開始思考，如果有一天她也離開了，會有誰來看她？

女網友表示，爸爸走的時候她哭到不行，但在告別式上，看到有這麼多人來上香，她覺得爸爸肯定有個友情富裕的人生，最後她也開玩笑說「爸，我小看你了！一路走好。我愛你。」

貼文引起網友討論，「我是禮儀師，有時候在告別式現場，看過離世的人有這麼多的親朋好友來送最後一程，都會蠻感動的」、「我爺爺是職業軍人（官位還蠻高的），當年告別式，看到一群他的老同學穿著軍服向他致意也是超感動」。不過也有網友表示，不是原PO的人緣不好，而是年代改變了，以前的待人處事跟現在完全不同。