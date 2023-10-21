近年來北市幼兒園違規事件層出不窮，國民黨台北市議員汪志冰揭露，光是今年1到8月，就已經有65家幼兒園違規，高達總數的31％，且不當管教案件爆增4件；另外從109年截至112年8月有48家為累犯業者；而最多的違規項目是進用未具教保服務人員資格從事教保工作。對此教育局允諾，除了加強幼兒園的公安稽查外，也會加重罰鍰額度。

台北市內的幼兒園總數為722家，而管轄機關教育局每年輪流稽查210家，自2020至2022年間，違規家數分別為80家、41家、58家，佔總家數比率達38％、19.5％、27.6％，而今年截至8月份止，已有65家違規，高達31％，增加速度異於常態。

進一步比對裁罰記錄，自2020年起截至今年8月止，幼兒園每年最常見違規事項，前五名是未具教保服務人員資格從事教保服務計56次、超收費用計44次、超收幼生計35次、未辦理幼兒團體保險計26次、違規擴大使用未立案樓層計23次。汪志冰指出，其中有48家是累犯業者，其中一家更高達6次裁罰記錄，「業者只要新台幣，完全忽視幼兒安全及受教權。」

汪志冰直言，幼兒園違規之所以頻頻發生，是由於裁罰過低，而幼兒園市場利潤龐大，致使業者心存僥倖鋌而走險。她建議教育局除了建請教育部修法提高罰金之外，加強稽查及不定期抽查次數、增加評鑑項目，完善監督管理機制，方能提供安全幼教環境。

對此教育局表示，為深化幼兒園管理，打造友善教保服務環境，教育局將持續透過幼兒園公安稽查、輔導及評鑑併行，全力捍衛幼兒學習環境。教育局強調，其中針對兒童不當對待案件，已於今年3月1日起，從原本社政單位負責調查及裁處改由教育單位負責裁處，以加速調查幼兒不當對待案件及提升違法事件認定效率。

教育局說，今年3月公布施行的《幼兒教育及照顧法》及《教保服務人員條例》，已增列及修正相關處罰規定，並「調高裁罰額度」。其中幼兒園超收幼兒、生師比不符、未依規定收退費、進用未具資格之教保服務人員、借用教保資格證書等情事，均將罰鍰大幅提升至6萬到30萬元，杜絕僥倖心態。

教育局強調，將加強無預警稽查，強化幼兒安全防護機制，導入專家輔導機制；另為增進台北市教保服務人員輔導知能，亦會將正向管教、幼兒輔導管教等課程列入重點規劃課程，協助幼兒園園務管理及增進教保服務人員專業能力成長，建構優質、安全的學前教育環境。