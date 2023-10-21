交通局結合高雄在地職棒球隊台鋼雄鷹，於公車亭設置大型道安宣傳海報。（交通局提供／任義宇高雄傳真）

高雄市府交通局陸續改善公車候車設施，今年向中央爭取預算，完成50座候車亭及60座候車座椅建置，讓高雄候車亭數量突破千座。交通局表示改建內容包含在民族路上4站位於分隔島上的公車站，改善無障礙設施，便利行動不便者。

交通局表示，為提供民眾遮陽避雨的候車空間，交通局盤點腹地充足的公車站，於今年建置完成50座候車亭，另外也針對空間不足的公車站點設置60座候車座椅，並與高雄在地的台鋼雄鷹棒球隊合作，利用新設候車亭大型背板製作一系列吸睛道安宣傳海報，包括「棒球比賽我競速、騎車開車不超速」、「行車有距、安全無慮」等創意內容標語，提醒市民朋友注意行車安全，並鼓勵多多搭乘大眾運輸工具。

改造內容也特別考量到銀髮族搭車需求，交通局在醫院周遭如「榮總側門」站、「長庚復健大樓」站、「高醫(高雄醫學大學)」等站候車亭，擴大建置全新候車亭以提升民眾就醫搭車的便利性。交通局也配合今年輕軌二階工程，針對大順二、三路上沿線公車站位設施進行全面汰換，便利未來輕軌旅客轉乘公車使用。

另外也為提供分隔島上公車站友善候車空間及良好通行動線，針對民族一路「新莊高中」、「福檳社區」、「高楠里」、「台灣時報」等4站，規劃增設斜坡道、欄杆及反光導標等警示設施，並擴大無障礙斜坡道寬度至90公分以上且符合坡度1／12的標準，並配合低地板公車降低月台高度及整合路口行穿線提供友善人行動線，以打造友善公車候車空間。