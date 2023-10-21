2024總統大選在野整合問題仍未解，台北市內湖南港立委選區，民進黨立委高嘉瑜也被台灣基進參選人吳欣岱影響選情。高嘉瑜昨在政論節目分析藍白合時，突遭藍議員問說「你希望賴清德幫你協調基進黨嗎？」高嘉瑜笑回說「個人造業個人擔」，自己該做的事情自己負責，引爆全場笑聲。

針對藍白合遲未達成共識，高嘉瑜昨(20日)在政論節目《新聞面對面》表示，侯友宜是因為無法在民調取勝才想用其他方式，而柯文哲擺明是認為自己是最強候選人，不當正的藍白合也沒意義，且談到現在柯文哲沒有損失，選到底還是有不分區能當關鍵少數，可以談判，反而是國民黨開始指責柯文哲會去「綠白合」跟民進黨合作組聯合政府，談判過程可以看出國民黨與柯文哲互不信任，藍營拿不出東西與柯交換，是難以取得談判利基。

同台的國民黨台北市議員李明賢則回問高嘉瑜，「你希不希望賴清德幫你跟基進黨協調？還是你自己選就能贏？因為你相對民調也比較弱…」高嘉瑜則打斷李直接回答：她從來沒有要求黨中央或賴清德幫她協調，「因為我認為個人造業個人擔」，自己該做的事情自己負責，所以侯友宜也是一樣，藍白合就自己努力就好，「我們都是用自己努力去感化對手，讓對手知道要以大局為重，但不會要求任何人幫忙談任何事情，因為選舉不是政治分贓」。

而高嘉瑜後續談到柯文哲與賴清德「板凳坐三分之一」的爭議時，也是堅定的幫賴說話、批評柯文哲。李明賢也吐槽說，「妳之前支持柯文哲，現在又回到賴清德，妳的選民會搞混」。高嘉瑜則強調，「我從來沒有支持柯文哲好嗎！是柯文哲來支持我，我跟賴清德從頭到尾都是麻吉麻吉、是同鄉好朋友」。

不過當高嘉瑜說出「個人造業個人擔」時，同台的其他來賓全都笑出聲，還有人喊「這句話好！」網友也留言說，「嘉瑜加油妳讓我笑了」、「這集嘉瑜真的很努力在抓繩」、「嘉瑜加油，雖然我很氣妳之前背叛陳時中，我相信深綠選民在賴清德登高一呼，一定會歸隊」。