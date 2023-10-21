信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年7月平均地權條例上路後，預售案非自用的比例明顯下滑，市況呈現個案表現，能賣的案子賣很快，不過普遍銷售速度都放緩，而今年恰逢總統大選年，有些預售案就順勢等大選不確定因素抵定後才推出，因此農曆年後到329檔期房市應該會比較熱鬧，現在已經出現明年329的推案，製作模型與興建接待中心的廠商都已經滿檔。

以目前揭露的預售件數來看，8月揭露件數7300餘件，較去年同期增加25%，主要是去年的市況急凍，今年雖然表現好一些，但比起今年第二季單月均量仍少約3成，台北市8月成交揭露目前約200件，較6月腰斬，新北市成交揭露約1520件，桃園市揭露1701件，台中市揭露約1000件，台南市揭露498件，高雄市揭露821件，普遍都較政策上路前最後一個月明顯量縮19%~63%。

曾敬德指出，目前預售市況呈現不上不下，地段好、捷運站、重劃區與價格有競爭力的個案，銷售速度仍是很快，但整體銷售放緩明顯，開發商也不會硬拚選前推案，會等到農曆年後的買盤回流，總統大選不確性因素解除後，才積極搶市。