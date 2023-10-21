以色列將派地面部隊攻入加薩走廊，盼一舉全殲控制當地的哈瑪斯（Hamas）。分析家指出，哈瑪斯7日突襲以色列前至少已籌畫2年，很可能也對以軍地面入侵做足準備。

華盛頓郵報指出，以色列2005年將地面部隊撤出加薩走廊（Gaza Strip）後，只分別於2008、2014年有派過地面部隊進入加薩，這兩次是為削弱哈瑪斯、防阻襲擊，用兵時間都不到2個月。但這一次是為連根剷除哈瑪斯，時間不可能短。

華郵試圖構建出屆時以軍發動地面攻擊的景況。

地面作戰對加薩平民的嚴重衝擊注定不可免，而哈瑪斯把軍械儲放於民用與人道設施的做法也會加劇平民傷亡風險。(圖/ 美聯社)

● 斷垣殘壁、瓦礫堆的戰場環境

以色列自7月遇襲後密集猛轟加薩，讓當地的建築與街道變為瓦礫堆。但瓦礫堆伴隨斷垣殘壁與各種障礙，也是哈瑪斯戰士的最佳掩體，甚至能藉機誘以軍進入鋪設好的雷區。

進入加薩的以色列部隊應會採取步兵與戰甲車協同的方式推進。哈瑪斯則可將作戰人員部署於鋼筋混凝土等建物裡，並可能挾帶平民或人質。

● 以軍步戰協同vs哈瑪斯伏擊

在城鎮作戰與在開闊地截然不同，以軍遭遇的攻擊恐來自四面八方，哈瑪斯可利用4軸無人機監控敵情或精確攻擊，也能在屋頂安排狙擊手。

戰甲車在城鎮戰雖能為步兵提供良好掩護與火力支援，但因迴旋空間受限，極易遭反戰車武器攻擊。許多目標最終可能還是只能靠以軍步兵近戰才能達成，這就需挨家挨戶、逐層清理建築物。

● 地道戰

地道是哈瑪斯的基礎設施主要構成，也能在與以軍接戰時發揮作用。哈瑪斯2021年聲稱在加薩地面下建造約480公里的地道，通常深到空襲都很難摧毀，只會讓空襲平添無辜傷亡。

按軍事戰略與歷史學者魯瓦克（Edward Luttwak）的說法，有些地道裡面有相對精密的火箭、引擎等裝配生產線，或是炸藥儲藏室及彈頭的製造車間，一些則是指揮部，哈瑪斯的高層則居住在最深的地道。

清理地道將是以軍步兵的危險任務，可能得用上機器人等工具。

華爾街日報指出，加薩走廊的地下迷宮估計綿延約800公里，有些地道位於地下約60公尺深，能承受以軍空襲轟炸。許多地道都有照明、儲藏室、補給品和武器，足供哈瑪斯戰士在地下隱藏數天甚至數週。

蘭德公司（RAND）高階顧問兼反恐專家詹金斯（Brian Michael Jenkins）說：「地道戰與城鎮戰注定艱難，現代軍隊擁有的許多優勢都會被這些環境削弱。」

● 城鎮掃蕩 大部隊不再有優勢

以色列地面部隊揮師加薩的官兵，預計會找有在約旦河西岸狹窄街道和武裝份子交手經驗的人員。但在加薩的哈瑪斯戰士所擁火力與訓練，遠勝約旦河西岸的武裝份子。

一名2014年到加薩作戰過的以軍退役連長表示，以軍有豐富城鎮戰經驗，但這回到加薩不比以往，當地城市、對手武器規模與準備都遠超過去所遇情況。以軍2009年後就沒再深入加薩城內，頂多只在邊緣；2014年以軍只進入加薩幾百公尺，7週內官兵陣亡僅67人。

這名退役連長說：「最麻煩的是必須逐門逐戶掃蕩，然而一旦深入城鎮地帶，大部隊的所有優勢都不再。」

● 慘重平民傷亡勢不可免

柏恩斯坦（Ariel Bernstein）2014年赴加薩作戰時還只是名20歲的青澀以軍步兵，他說出擊前長官都會告訴他們作戰時「只會看到恐怖分子」，「但軍方每次說裡面沒有平民時，情況均非如此」他說以軍上級還會告訴士兵別被軍紀束縛，要他們放手去打。

柏恩斯坦如今在義大利波隆那大學（University of Bologna）就讀，並在一個由以軍退伍人員組成的團體「打破沉默」（Breaking the Silence）擔任研究員。這個團體記錄以軍諸多侵害人權情事。

曾在伊拉克法魯賈（Fallujah）打過城鎮戰的前美軍陸戰隊中校華爾希（Steve Walsh）表示，美軍當時執行任務前受過2到3個月專門訓練，光學熱像儀、無人機等一應俱全，加上空優在手，但開打後仍是他軍旅生涯26年遇過「最混亂的戰況，且很多貼身近戰」。

華郵引述華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）高級研究員歐馬里（Ghaith al-Omari）指出，地面作戰對加薩平民的嚴重衝擊注定不可免，「城市的稠密特質注定以軍會遇到激烈抵抗，從而大舉動武」哈瑪斯把軍械儲放於民用與人道設施的做法也會加劇平民傷亡風險。（譯者：陳亦偉）1121021