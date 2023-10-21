41歲陳姓與47歲鄭姓男子行竊，警方查獲贓證物。（圖／警方提供）

41歲陳姓與47歲鄭姓男子行竊後，因心虛竟再次返回案發現場，眼尖的員警當場認出兩人並攔下盤查。（翻攝畫面）

高雄市中洲三路上的娃娃機店商品近日連續遭竊，店家發現後報警，警方接獲報案後，立即調閱監視器畫面鎖定特定嫌犯特徵。怎料嫌犯竟又返回現場被員警認出，警方隨即攔下兩名嫌犯盤查，經商家指證，坦承犯案並交付贓物。全案依竊盜罪嫌移送。

警方表示，（17）日警方接獲商家報案遭竊，立即調閱監視器畫面偵辦， 41歲陳姓與47歲鄭姓男子行竊畫面正巧被拍到，2人於16、17日深夜至同一間店家行竊，由陳嫌動手竊取商品，而鄭嫌負責把風。正當警方已掌握竊嫌特徵時，2嫌竟於18日又再次前往遭竊店家行竊。店家於遠端監控發現2嫌身影後撥打110報警，警方旋即趕赴現場，惟狡猾的2嫌在員警到場前已逃離。

怎料2嫌逃離後又因心虛竟再次返回案發現場，眼尖的員警當場認出兩人並攔下盤查。在商家指證歷歷之下，2嫌眼見無法隱瞞，遂主動交付竊得之贓物，警方也依法將2嫌以竊盜準現行犯逮捕並帶返所偵辦。

鼓山分局長陳奕良表示，未經同意拿取商家放置店內之商品，已觸犯刑法竊盜罪嫌，提醒民眾勿以惡小而為之，若有涉嫌違法情事，警方絕對嚴正以待、公正執法，並請商家及民眾妥善保管隨身私人物品，如若發現可疑人事物，馬上撥打110報案，共同打擊犯罪。