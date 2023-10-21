耀群科技公司今家庭日活動在國三發生重大車禍，坐在坐末排的12歲男童與48歲媽媽雖然有繫安全帶，卻因遊覽車擦撞外側隔音牆，窗玻璃破裂導致男童頭部嚴重受創，隔音牆上留有一大片血跡。

耀群公司的賴姓員工帶著妻子、龍鳳胎的姊弟一家四口一起出遊卻遇上死劫，父、女受輕傷，母、子受重創，其中小男童還來不及坐上救護車，急救人員即判定明顯死亡。

該輛遊覽車搭載40名員工，車禍發生時，員工們呼叫司機得不到回應，車體又在冒煙，一度十分驚險，車內死傷情形嚴重，有人被拋飛撞到，最末排的母子已失去呼吸心跳。

該公司員工依演練經驗，受傷需就醫的一組、無需就醫的一組，從遊覽車左側下車走到車頭處，等待救援，總計22人受到輕傷。

外界好奇遊覽車體並未翻覆，翻覆的是自小客車，為何遊覽車死傷如此嚴重？真正肇事原因有待警方調查，遊覽車駕駛陳文貴坦言自己有開比較快、有超車，因為在趕時間。

事故發生後沒有受傷的員工及眷屬無心遊玩，全部由專車接送到高鐵虎尾站搭車返家。