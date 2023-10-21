2018年普悠瑪列車出軌造成多人死傷，事故發生至今5周年，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會昨（20日）質疑行政院調查報告中的車輛臨界速度、翻車時間及事故車輛時速3處說謊串證，行政院副院長鄭文燦今（21日）回應，這些資料都可攤在陽光下，希望由家屬跟運安會一起來討論。

普悠瑪列車出軌意外，造成18人死亡，215人受傷，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會昨天質疑行政院調查報告有3處造假，包含列車沒達到翻覆臨界速限卻翻車；行政院調查報告寫下午4點49分27秒出軌，但從法院調查資料來看，這個時間點的車輛根本還沒經過鐵橋；法院資料算出的列車時速是133公里，根本不是行政院調查所稱逼近臨界速度。

鄭文燦今（21日）到台中福華飯店主持中華民國工商協進會舉辦工商午餐會，他在會前接受記者訪問做出回應。

鄭文璨說，根據運安會調查報告顯示，翻車時間現場影像經過衛星時間的校正，差距只有1秒不是400多秒這引述是錯誤的；而時速是根據行車測速紀錄器141公里超過迴轉半徑最高速限算出，這些資料都可攤在陽光下，不管是法院資料或運安會調查資料都希望由家屬跟運安會一起來討論。