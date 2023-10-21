國際扶輪台灣生命橋樑助學計畫幫助輔導弱勢大學生，投入金額近億元，今舉辦十週年論壇分享職涯經驗。

國際扶輪生命橋樑助學計畫自2014年開始由台北市瑞安社發起，並經發起人前總監馬靜如律師及團隊奔走呼籲，至今台灣北中南六個地區持續資助約2,043名弱勢青年就學就業，投入金額已近億元。

為慶祝十年成果，國際扶輪3521地區於2023年10月21號舉辦生命橋樑十週年論壇，時間為下午1:30-5:00，地點在台北醫學大學杏春樓4樓會議廳。主題為「職場的成長力、競爭力、社會力」，邀請到國泰金控投資長程淑芬女士分享「金融業的永續影響力」、奧美公關總經理劉堯天先生分享「人生的第二個工作」，鼓勵在職場上努力打拼的年輕人。生命橋樑「畢業生」們也在這場兼具智性與感性的論壇慶祝同學會，並以職業類別分組作互動討論，而能再次向曾經擔任他們「導師」的扶輪前輩們請益。

生命橋樑的服務原則不僅僅是提供金錢贊助讓學子安心就學，更重視學生的職涯發展。學生必須上過一整套與職涯發展相關課程以及一對一的教練諮詢輔導對談，計畫期間更由事業有成的扶輪社友擔任導師，陪伴指導，規畫人生方向。獎學金、課程、導師三個要素，讓受獎生在就學階段就有機會增加職場各項實力，踏出校門得以更有信心和能力面對職場的挑戰。這個既「授人以魚」且「授人以漁」的服務計畫，具有扶貧和增能雙重目的，讓許多弱勢學子有能力改變人生，進而改善家庭;更有多位受獎生畢業後感念受到的幫助，加入扶輪社、扶青社，一起參與扶輪的社會公益服務，回饋社會。

今年度的3521地區生命橋樑主委陳麗玲女士表示，生命橋樑助學計畫不僅提供獎學金，更搭配職涯發展課程、並由扶輪社友擔任一整年的導師輔導，以鼓勵青年學子勇敢追夢。如今將更繼續對「畢業生」們的輔導，由扶輪社友付出心力時間，希望幫助台灣的年輕人在職場上站穩腳步。