台北市動產質借處首次與民間社群團體「小家電維修所」合作，於21日響應「國際維修日」，舉辦「維修與二手物」講座，邀請台北市及新北市對於環保、社區營造有興趣的里長或里民前來共同參與，希望透過政府與民間公私合力方式，讓鄰里民眾可以將資源循環再利用實踐於日常生活中，由下而上落實北市府2050淨零排放的目標。

為落實台北市蔣萬安市長有感服務型政府，財政局胡曉嵐局長希望台北惜物網除了拍賣政府報廢公產，還可以進一步協助民眾透過維修實作，讓「維修代替購買」的理念，能夠實際走入社區中。

動質處張雅惠處長表示，惜物網目前是全國最大的政府報廢公產網路拍賣平台，目前已有17個縣市政府、4416個機關響應加入。考量有許多認同資源循環再利用的民眾，卻苦無找不到維修店家，今年特別結合小家電維修所合作舉辦活動。鼓勵民眾上惜物網競標報廢公產後，再透過社區維修活動，重新創造二手物新價值。

以萬華社群共享空間「一碼村」為基地的小家電維修所，團隊由認同資源循環再生的年青人所組成，利用工作之餘每月舉辦一場家電健檢或維修活動，2016年成立至今已經超過7年，舉辦80場活動，維修上千件小家電。創辦成員之一蔡亞軒表示，希望藉由維修活動打造互助共好的社區，進一步盼能將累積的維修經驗回饋給製造商，從源頭改善設計，逐步拓展永續生活的藍圖。

「國際維修日」已在國際間逐漸受到重視，希望藉由本次活動的舉辦，由北市動質處帶頭，結合小家電維修所串聯全台維修團體的響應運動，共同為珍愛地球，環境永續盡一份心力。