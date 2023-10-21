（國史館、婦聯會提供）

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蔣夫人紀念集10／23正式出版，《中時新聞網》取得部分內容，提供讀者先睹為快：

佳美的腳蹤3-1

伍、夫妻同心 其力斷金 (部分內容)

蔣宋的婚姻，就像中國現代歷史的縮影。從1927結縭以來，走過了聚少離多的軍旅生涯，間關赴難的危急時刻，浴火再生的重慶歲月，悲歡離合的內戰期間。就如蔣所感慨：「嗚呼！愛國之切，愛夫之篤，吾妻誠不愧女中英豪矣！」「吾妻謀國之忠，愛國之切，刺激之烈，幾難名狀！國有良妻，人心猶在，復興必成也。」

1949年中華民國退出中國大陸，政府遷臺，1950年1月13日宋美齡自美國返國，用行動支持蔣中正「反共復國」的決心，在世人看來，這時的中華民國退守孤島，風雨飄搖；對蔣中正而言，這更是他在人生的谷底；但宋美齡依舊能維持著堅定的信念與積極的態度，夫妻兩的精誠互助更加堅定，「夫人為前方士兵生活寒冷與苦痛之呼籲禱告，其迫切情緒，幾乎甚於自我。上帝有靈，必能鑒察吾人之苦衷，援助國軍勝利，解脫我官兵之苦楚也。」開羅會議後蔣檢討：「夫妻同心，其力斷金」。

夫妻同心，對蔣而言自然是離亂中最大的安定力量。對宋美齡而言，則是對自己選擇的忠實堅持。結婚初期宋美齡在給摯友信中的呼喚：「這些年來我一直是宋美齡，我相信我代表了什麼，我想繼續發展我的個性，保持我的個性特徵。」到此，宋美齡保持了個人的特色，堅持了護持丈夫的責任，從個人，到家庭，到國家，她在時代的洪爐中完成了生命的蛻變。

佳美的腳蹤 3-2

陸、號召女力 為母則強

宋美齡對於婦女工作、社會工作的投入，有相當大的動力源自於她的宗教信仰，耶穌基督「信、望、愛」的精神，是她走入人群的支持，是她號召同儕的力量，是她堅持奮鬥的信心，是她永不放棄的勇氣。

（國史館、婦聯會提供）

1936年2月在新生活運動總會下增設新生活運動總會婦女指導委員會，作為推動一切婦女工作的總機構，其下又分設中國婦女慰勞自衛將士總會，及戰時兒童保育會，此三會在當時有「三姊妹會」之稱，從事慰勞、救濟、宣傳、救護、兒童保育、戰地服務以及生產工作，都由宋主其事。1938年1月號《時代周刊》以蔣、宋作為封面人物，評選他倆為1937年「時代年度風雲人物」，並指出「1937年，世界上最引人注目的國家是中國。在陸地，在海洋，在天空，中國人和入侵的日本人展開了殊死搏鬥，在這個關鍵時刻，領導這個國家的是一位最能幹的領導人蔣中正和他的傑出夫人宋美齡。」

這一努力，在到臺灣之後也從未改變，1950年4月17日創辦中華婦女反共聯合會，再次團結婦女，動員婦女力量，鼓舞三軍士氣，協助安定社會，使全國婦女參與反共建國復國的大業。宋美齡一生未育，但她以全國婦女之友、全國孤兒之母自任，號召女力，為母則強，做為中華民國第一夫人，她不是生活在蔣中正光環下的小女人，而是夫妻同心、以家為國的現代女性。