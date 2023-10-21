繼美國國務院高官請辭抗議華府軍援以色列後，約800名歐盟職員昨（20）日聯合致函歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），批評她對以色列的支持「不受控」，對俄烏戰爭及以巴衝突「雙標」。

綜合歐洲政治新聞網站Politico、半島電視台（Al Jazeera）報導，798名歐盟總部及歐盟駐全球大使館職員，昨日聯合致函歐盟執委會主席范德賴恩，抗議她在以巴衝突間，「不加克制地」支持以色列。

Good meeting together with @CharlesMichel with a bipartisan delegation from the US Senate.



The transatlantic partnership is strong!



And more needed than ever in turbulent times.



We stand for peace and prosperity.



Supporting Ukraine in its fight for freedom.



Standing by… pic.twitter.com/2EsMMX42hJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2023

抗議員工在信件中指出，他們「幾乎不認得歐盟價值」，稱過去幾日歐盟對加薩走廊持續發生的平民大屠殺「冷漠」，漠視人權及國際人道法規。

「我們對您所代表的執委會，對兩方中其中一方的無條件支持感到擔憂，這項支持是以不加克制的方式呈現，例如歐盟執委會大樓點亮以色列國旗。」

員工更指出，對歐盟執委會的「雙重標準」感到傷心，稱歐盟將俄羅斯封鎖烏克蘭視為恐怖行為，另一方面卻「完全忽視」以色列封鎖加薩走廊。

「如果以色列不立即停止，整個加薩走廊及居民都會從地球上消失」，信件敦促范德賴恩與其餘歐盟領袖聯手呼籲停火，「這是歐盟存在的核心」。

半島電視台分析，這封信顯示歐盟內部對於如何應對以巴衝突有很深的分歧，不過部分歐盟官員認為，歐盟執委會有超過3萬名員工，這封信並未獲得太多支持。

另外Politico也指出，19日范德賴恩在美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表演說時，提到以色列的自衛權，卻未提及歐盟支持巴勒斯坦國家地位，惹怒自己的外交政策團隊。