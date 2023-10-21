繼美國國務院高官請辭抗議華府軍援以色列後，約800名歐盟職員昨（20）日聯合致函歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），批評她對以色列的支持「不受控」，對俄烏戰爭及以巴衝突「雙標」。
綜合歐洲政治新聞網站Politico、半島電視台（Al Jazeera）報導，798名歐盟總部及歐盟駐全球大使館職員，昨日聯合致函歐盟執委會主席范德賴恩，抗議她在以巴衝突間，「不加克制地」支持以色列。
抗議員工在信件中指出，他們「幾乎不認得歐盟價值」，稱過去幾日歐盟對加薩走廊持續發生的平民大屠殺「冷漠」，漠視人權及國際人道法規。
「我們對您所代表的執委會，對兩方中其中一方的無條件支持感到擔憂，這項支持是以不加克制的方式呈現，例如歐盟執委會大樓點亮以色列國旗。」
員工更指出，對歐盟執委會的「雙重標準」感到傷心，稱歐盟將俄羅斯封鎖烏克蘭視為恐怖行為，另一方面卻「完全忽視」以色列封鎖加薩走廊。
「如果以色列不立即停止，整個加薩走廊及居民都會從地球上消失」，信件敦促范德賴恩與其餘歐盟領袖聯手呼籲停火，「這是歐盟存在的核心」。
半島電視台分析，這封信顯示歐盟內部對於如何應對以巴衝突有很深的分歧，不過部分歐盟官員認為，歐盟執委會有超過3萬名員工，這封信並未獲得太多支持。
另外Politico也指出，19日范德賴恩在美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表演說時，提到以色列的自衛權，卻未提及歐盟支持巴勒斯坦國家地位，惹怒自己的外交政策團隊。
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