南投縣衛生局長陳南松呼籲45~79歲符合免費抽血篩檢c肝的民眾前往接受抽血篩檢，檢查沒事就沒事，即使感染高額的醫藥費也有健保給付，且治癒率99％，呼籲大家用行動守護自己的健康。曾雪蒨攝

台中市衛生局長陳南松(左5)感謝扶輪社3462地區3-1分區助理總監簡千翔(右5)協助補助20~44歲年輕人也可以接受免費篩檢。曾雪蒨攝

南投縣衛生局21日在名間鄉衛生所前廣場舉行社區C肝篩檢宣導活動，向民眾說明感染C肝不可怕，百萬醫藥費全由政府幫忙埋單，且治癒率達99％，呼籲民眾勇於接受抽血檢查，告別肝病，迎向健康。

南投縣衛生局長陳南松指出，為減少肝病對縣民健康造成的影響，縣府與國際扶輪社3462區、名間鄉生所合作，今天在名間衛生所舉辦「扶輪揪好心南投救肝心」活動，幫助民眾篩檢C型肝炎，除了原規範45至79歲與40至79歲原住民為公費篩檢對象，扶輪社更出資讓20至44歲民眾也能免費篩檢，希望透過早期發現、早期治療，改善南投縣民的健康狀況。

陳南松指出，肝病是臺灣的國病，「肝癌」更是10大癌症死亡率排名第2位，其高盛行率與慢性B、C型肝炎有關，中央已訂定2025年根除C型肝炎目標，國健署也在110年將口服C肝藥物納入健保，治療藥費由健保全額給付，新藥只需服藥8至12週，治癒率高達99％，避免惡化變成肝硬化或肝癌。

陳南松也提醒民眾，C肝跟B肝都是透過血液途徑傳染的疾病，提醒民眾平時檢查做好個人衛生習慣，不要與他人共用牙刷或共用餐具，尤其要避免不必要的血液、體液接觸，藥癮患者不要共用針頭，才能降低感染的機會。

南投縣議員、同時也是扶輪社3462地區3-1分區助理總監簡千翔表示，很高興國際扶輪社能與縣府衛生局、名間衛生所合作，投入社區服務活動，希望提高篩檢率，喚起國人對C肝的重視，也讓大家知道C肝是可以被治療的，他會持續在縣議會支持衛生局推動相關篩檢活動，守護南投縣民的健康。

今天C肝篩檢活動現場同時提供流感及新冠疫苗施打、成人健檢、B肝與C肝篩檢、子宮抹片、乳房攝影、口腔篩檢等複合性檢查，一早現場吸引超過百名民眾到場接受篩檢或打疫苗，以行動守護自己與家人的健康。