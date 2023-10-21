第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，昨日節目金鐘幾家歡樂幾家愁，而今日戲劇金鐘由鍾欣凌獨挑大樑，相當有新鮮感令觀眾特別期待。戲劇類星光大道由楊小黎搭檔蔡昌憲主持，她穿了一襲斜肩簡約黑色禮服，一改可愛風險得優雅有氣質。

楊小黎去年有主持金鐘星光大道經驗，她今（21）日身穿簡約黑色禮服相當優雅，和去年粉嫩可愛的她比起來又更成熟了；而她先前得知此次紅毯以雙現場呈現，雖然可能需要跑來跑去，但她表示用想得就覺得刺激，很期待這次的挑戰。蔡昌憲第一次主持金鐘紅毯，黑色西裝裡內搭透膚衫有亮點，而許多粉絲期待他用親和力十足的訪問。

楊小黎一改可愛形象改走優雅小女人風，斜肩禮服微露香肩。（圖／陳俊吉）

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，本屆視帝和視后角逐相當激烈，還有戲劇節目獎入圍的有《牛車來去》、《台灣犯罪故事》、《我願意》、《村裡來了個暴走女外科》、《模仿犯》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。典禮中有2段表演節目，其中將由實力女唱將彭佳慧演唱5首入圍戲劇原創歌曲，令歌迷相當期待。