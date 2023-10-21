工商協進會21日於台中舉辦工商午餐會，行政院副院長鄭文燦致詞時承諾2030年前用電不虞匱乏。（馮惠宜攝）

工商協進會今（21日）於台中舉辦工商午餐會，由行政院副院長鄭文燦與工商協進會理事長吳東亮共同主持，台中市長盧秀燕也到場表達對工商界的支持，面對企業界領導，鄭文燦在致詞時表示，目前在2030年前用電不虞匱乏，並確保綠電極大化。

工商協進會21日在台中福華飯店舉辦工商午餐會，現場出席政府官員與工商界人士逾100人，此次聚焦就工商界關心的「低碳轉型」、「賦稅政策」、「勞資關係」、「產業提升」、「經營環境」及「社會發展」等6個面向，會中也提出25項提案，59項具體建議，鄭文燦當場回應，政府皆會「放在心上、積極解決」。

吳東亮表示，近年來全球經濟復甦動能疲弱，企業面臨供應鏈重組、通貨膨脹、能源轉型、人力短缺等各種考驗。他也肯定政府行政團隊落實工商協進會建言，建立碳交易制度，政府在短時間內成立台灣碳權交易所，讓台灣低碳轉型進程往前邁進一大步。

鄭文燦表示，為因應全球政經局勢的變化，須強化台灣經濟韌性，政府持續推動「投資台灣三大方案」等計畫，對於工商界關切的淨零與能源轉型問題，他也說，目前在2030年前用電不虞匱乏，並確保「綠電極大化」，讓綠電具備可負擔性。

至於勞動力不足問題，政府將檢討企業界人力短缺狀況，衡量需求，延攬國際人才來台工作及創業，提升人才質與量，充裕產業界所需人力資源。政府也會以穩定兩岸和平為前提，將有助於台灣產業生態性的建立，讓企業有穩定經營的環境。

盧秀燕也感謝協進會對產業進步發展扮演關鍵角色，是帶動台灣經濟發展的重要火車頭，並歡迎企業至台中投資，台中市政府將擔任產業界後盾，共創經濟榮景。