黃迪揚、范瑞君獲得迷你劇集（電視電影）男、女配角獎。（圖／粘耿豪攝）

接力昨(20日)晚間的金鐘獎節目類頒獎典禮，今在台北國父紀念館進行第二部分戲劇類頒獎典禮，主持人則請到「粉紅豬」鍾欣凌單槍匹馬上陣，星光大道請來童星出身的楊小黎配上「準視帝」蔡昌憲主持。表演節目邀來金曲歌后彭佳慧獻唱5首經典戲劇原創歌曲，接著請范宸菲和躍演劇團帶來音樂劇「向導演致敬」。

文化部表示，今年金鐘獎初審時共計有149家業者、劇劇類1155件、節目類927件報名參賽，最後有劇類129件、節目類103件入圍作品，特別貢獻獎頒給已故金鐘迷你視帝丁強，而在入圍作品中《模仿犯》為戲劇節目類大贏家，入圍17項，迷你劇集《人選之人-造浪者》也獲得14項提名，其中宣布加入總統大選的賴佩霞入圍了迷你劇集（電視電影）女配角獎，是否能得獎格外受到矚目。

戲劇節目的視帝、視后獎項一向被視為死亡之組，今年戲劇節目男主角獎入圍的有吳慷仁、李銘忠、姚淳耀、蔡昌憲、薛仕凌，其中吳慷仁得過一次迷你劇集／電視電影男配角獎、一次戲劇節目男主角獎；姚淳耀也得過一次戲劇節目男主角獎；薛仕凌則得過兩次戲劇節目男主角獎，到底是老將會繼續蟬聯，或是其他人能破蛋脫穎而出令人好奇。

而從諧星、歌手轉戰當演員的安心亞今年對上林予晞、桂綸鎂、高慧君、蔡淑臻，其中桂綸鎂得過一屆金馬獎影后，但未在金鐘獎項得過獎；高慧君獲得過一次視后、一次戲劇節目女配角獎；蔡淑臻也獲得過一次戲劇節目女配角獎，看來各有支持者，誰能勝出還是未知數。

楊小梨（左）與蔡昌憲（右）擔任今晚星光大道主持人，典禮主持人則是鍾欣凌。（圖／中時資料照片）

資深演員丁強出道演出《薇薇的週記》，曾以《記住 忘了》獲得第36屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，早年更是在偶像劇中成為國民爸爸、國民爺爺專業戶，去年7月他因小中風宣布不再演出，今年1月病逝，享壽87歲，他的妻子李璇今年將代為上台接受金鐘獎特別貢獻獎，特別獎項評審委員會主任委員王志誠受訪表示，今年在選得獎人選時，8位評審很快達成共識頒獎給丁強，推崇他過去對戲劇圈的貢獻，實至名歸。

【金鐘58戲劇類得獎名單】

● 戲劇節目獎：

● 戲劇節目導演獎：

● 戲劇節目編劇獎：

● 戲劇節目男主角獎：

● 戲劇節目女主角獎：

● 戲劇節目男配角獎：

● 戲劇節目女配角獎：

蘇瀅獲得戲劇節目最具潛力新人獎。（圖／粘耿豪攝）

● 戲劇節目最具潛力新人獎：蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科

● 迷你劇集獎：

● 電視電影獎：

● 迷你劇集（電視電影）導演獎：

● 迷你劇集（電視電影）編劇獎：溫郁芳／《她和她的她》

李程彬開心拿到迷你劇集視帝視帝。（圖／粘耿豪攝）

● 迷你劇集（電視電影）男主角獎：李程彬／《她和她的她》

許瑋甯奪迷你劇集女主角獎。（圖／陳俊吉攝影）

● 迷你劇集（電視電影）女主角獎：許瑋甯／《她和她的她》

黃迪揚得到迷你劇集（電視電影）男配角獎，喊話自己是好演員，希望劇組找他拍下部片。（圖／粘耿豪攝）

● 迷你劇集（電視電影）男配角獎：黃迪揚／《看海》

范瑞君喊話希望世界和平，讓所有的苦難都留在戲劇裡面。（圖／粘耿豪攝）

● 迷你劇集（電視電影）女配角獎：范瑞君／《額外旅程》

林奕嵐／《她和她的她》。(圖/粘耿豪 )

● 迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：林奕嵐／《她和她的她》

● 戲劇類節目攝影獎：陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智／《模仿犯》

● 戲劇類節目剪輯獎：雷震卿／《台北女子圖鑑》

● 戲劇類節目燈光獎：許鈞筌／《台北女子圖鑑》

● 戲劇類節目聲音設計獎：張易婷、歐千綺、陳晏如、陳昶豪／公視學生劇展－回收場的夏天

● 戲劇類節目美術設計獎：蕭仁傑／模仿犯

● 戲劇類節目造型設計獎：樊仕清、蘇怡如、張嘉復、林素幸、郭俊岳、許振峯、張銘科、顧

雅菁、周素月、翁靖宜、陳雪燕／霹靂兵烽決之碧血玄黃

● 戲劇類節目視覺特效獎：凃維廷、袁長壽、江瑋竑、范婕妤、葉羿伶／人選之人-造浪者

● 戲劇配樂獎：侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／《台灣犯罪故事》

● 戲劇原創歌曲獎：得意的一天 A no is a no／Leo 王、陳嫺靜、李權哲、湯捷／人選之人-造浪者

已故演員丁強獲得特別貢獻獎。（圖／中時資料照片）

● 戲劇類節目創新獎：

● 特別貢獻獎（得主）：丁強

● 最具人氣戲劇節目獎：《模仿犯》