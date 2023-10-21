日本動畫的師宮崎駿的新作《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか）於10月6日於臺灣上映，截至15日止在臺票房已突破1億，除此之外，吉卜力工作室也在近期宣布好消息，經典動畫電影《龍貓》（となりのトトロ）的續集《梅與小貓巴士》（めいとこねこバス）將於11月在去年剛開幕的吉卜力公園上映。

上映不到一個月票房破億！《蒼鷺與少年》擠入臺灣影史日本電影票房Top 10

《蒼鷺與少年》目前全臺熱映中，在日前已突破1億票房，上映不到一個月的時間就擠進臺灣影史日本電影票房Top 10。台灣影史中票房數最高的日本電影前10名依序為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》、《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《鈴芽之旅》、《你的名字》、《劇場版 咒術迴戰0》、《名偵探柯南：黑魚的鐵影》、《航海王劇版：紅髮歌姬》、《天氣之子》、《名偵探柯南：萬聖節的新娘》以及《蒼鷺與少年》。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，《蒼鷺與少年》近三個月的網路聲量為25,552筆，在8月15日宣布中文官方片名時（1,307筆）以及10月6日電影上映當日（1,795筆）都創下聲量高峰。目前《蒼鷺與少年》仍在熱映中，估計討論熱度與票房仍會持續發酵。

進一步查看《蒼鷺與少年》近三個月的探索概念，可以看見除了日文原片名「你想活出怎樣的人生」（君たちはどう生きるか）成為話題外，網友們關注的還有電影日文、中文配音選角，像是「菅田將暉」、「曾敬驊」、「許光漢」等人。此外，這部電影的「零宣傳」及電影上映後公開的「After隱藏版」海報，也造成話題。

吉卜力再公布好消息！《龍貓》續集期間限定上映

《蒼鷺與少年》創下驚人票房成績，於近期在網路社群上引發熱烈討論，吉卜力工作室也在這個時刻再加碼公布好消息。深受許多人喜愛的經典動畫電影《龍貓》續集短片《梅與小貓巴士》將在11月於去年底剛開幕的吉卜力公園上映，期間限定播映1個月。

《梅與小貓巴士》為一部14分鐘左右的短片，內容講述小梅某天偶遇貓巴士，與他成為朋友並前往森林展開一場小小旅程的故事。該片於2003年首次發布，但之後僅在三鴈之森吉卜力美術館定期播映，並未對外公開放映。如今在吉卜力公園播出，讓更多粉絲機會看見許作，許多人都非常期待。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月22日至2023年10月19日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。