台灣綜藝實境節目《綜藝玩很大》由吳宗憲、KID（林柏昇）及謝坤達主持，吳宗憲擔任關主，黃隊由KID擔任小隊長，黑隊由謝坤達擔任小隊長，依照不同賽制選出優勝者，拍攝地點遠佈海內外，累積大票玩粉支持。

《綜藝玩很大》此次入圍第58屆金鐘獎益智及實境節目獎、益智及實境節目主持人獎及最具人氣綜藝節目獎，未料18日最具人氣綜藝節目獎計票結束時，卻被眼尖網友發現簡訊票數疑似遭灌票，導致原本第一名的《飢餓遊戲》被第二名的《綜藝玩很大》超車，對此主辦單位三立電視也出面澄清。

金鐘獎人氣綜藝節目投票再現灌票疑慮？男網友寫代碼查證：要出來解釋一下嗎？

一名男網友昨（19）日在Dcard戲劇綜藝版發文，原PO指出自己一直有在關注第58屆金鐘獎最具人氣節目獎投票票數，並事先寫代碼到官方後端口SMS API*領取票數，「投票結束時跟大家看到的一樣，總票數是《綜藝玩很大》127,413票對《飢餓遊戲》129,879票。可是今天早上近9點時，我刷新了數據卻發現簡訊票數有被灌，導致總票數變成了《綜藝玩很大》134,427票對《飢餓遊戲》132,607票」。

由於去（2022）年《飢餓遊戲》主持人孫協志就曾在臉書痛批「清除無效票」問題，加上簡訊平台蘋信科技協理疑似為玩粉，原PO懇求大家能夠讓更多人知道灌票事件疑似又發生，最後也喊話主辦單位，「三立電視還是蘋信科技要出來解釋一下嗎？公開資料審核證明自己的清白」。

《綜藝玩很大》票數超車《飢餓遊戲》！網怒：把別人的努力當什麼

不少網友對此表示，「雖然我是投A，但若結果真的是因為黑箱贏的，那也開心不起來，希望主辦單位能公平公正ㄟ」、「雖然是玩粉，但如果是灌票那真的看不下去，推一個幫高調」、「輸贏都可以接受，前提是公平公正公開好嗎？不然下次直接指名就好，兩邊的人都這麼努力在拉票，這樣把別人的努力當什麼」、「如果要這樣動手腳，為何要兩邊粉絲們那麼辛苦？這樣對得起大家嗎？不是吧，連續兩年耶，太誇張了」、「兩邊都很努力在拉票，我自己是《飢餓》鐵粉，但如果最後是因為動手腳輸掉，真的會很不甘心跟傻眼」。

還有人憤恨不平表示，「以後人氣獎直接指定就好了啊，辦什麼投票浪費大家時間」、「這次真的太誇張了，以後我再也不投金鐘獎的人氣投票，反正最後都會被後台黑箱搞掉」、「幾乎跟上次一樣了，難怪協志會生氣，虧主謀、製作團隊、小編到處奔波拉票，結果還是不分軒輊，如果這次又真的輸了，我看下次不用報名參加了」，也有人質疑「玩粉那麼多的話為什麼都要等到最後一天才要投票？」、「都直播幾天了，拉票幾天了，所以一堆人都集中在最後那一小段時間才投票？還一夕間還翻轉幾千張？我看起來像隔壁阿財嗎？」

金鐘獎主辦單位三立電視出面闢謠！正式結果將於頒獎典禮公布

對此第58屆金鐘獎主辦單位三立電視今（20）日出面說明，依之前公布「人氣獎決選」規定，計票採計至昨日晚間23點59分為止，但後續仍有部分民眾湧入投票，為維持人氣票選公平與公正性，截止時間後投票數皆不予採計，「今日坊間所流傳之數據皆非真實結果。最終有效投票結果票數，已經由第三方公正人士驗證，得獎名單公佈將由典禮上正式揭曉」。