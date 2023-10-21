8月全國實價揭露件數出爐，以近7,370件優於去年同期，年增達25％，但比今年政策上路前的第二季平均單月的萬件少3成左右，整體交易件數呈現不上不下。由於新政策與總統大選影響，大部分開發商都順勢延到明年農曆年後推案，而信義房屋不動產企研室也觀察發現，許多代銷業者開始著手規劃明年329檔期個案，甚至已出現製作模型、案場興建的廠商反應工期排滿的現象。

房市買氣放緩，網友們討論什麼？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近三個月內（2023/07/22～2023/10/19）「房市買賣交易」的熱門關鍵字，網友高度關注討論地價稅、頭期款、買氣、新建案等，認為現階段的房價被越炒越高，加上囤房抬價的問題日漸加劇，即使有意買房卻根本出不了手。

新政策＋總統大選影響 全國買氣明顯放緩 業者齊待年後搶市

針對目前的房屋交易市場狀況，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說明，今年7月平均地權條例上路後，非自用的預售案比例明顯下滑，整體銷售速度放緩；而今年也適逢總統大選年，部分預售案就計劃待大選結果出爐後才推出，因此農曆年後至329檔期的房市會較為熱鬧；目前也有業者開始準備明年329的推案，就連製作模型和興建接待中心的廠商都喊停，紛紛表示已滿檔。

根據最新的預售揭露數量，今年8月的揭露件數有7,370件，相較市況急凍的去年同期增加了25％；儘管今年的表現更理想，不過相較起今年第二季當月均量仍然少3成！其中台北市在8月的成交揭露為199件，比6月的473件腰斬5折；而桃園市、新北市和台中市也分別有1,701、1,520和999件成交揭露，但普遍全國數據還是比政策上路前最後一個月縮減了19％至63％。

曾敬德認為，目前預售市況依然呈現不上不下；大部分地段好和價格優的個案保有競爭力，銷售速度仍然飛快，不過整體市場的銷售依然有明顯放緩的跡象；目前開發商也不太會在選前硬拚選案，會等到明年329檔期，也就是農曆春節淡季與四月清明連假之間，待年後的買盤回流及總統大選不確定因素解除後，才積極搶市。